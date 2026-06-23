Alba Heredia y Ricardo Fernández del Moral clausuran desde mañana la octava temporada de Flamenco Real con 'De raíz'

Los artistas Alba Heredia y Ricardo Fernández del Moral. - JUANLU VELA / TEATRO REAL

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La bailaora Alba Heredia y el cantaor y guitarrista Ricardo Fernández del Moral clausuran la octava temporada de Flamenco Real con 'De raíz', con funciones los días 24, 25 y 26 de junio, a las 20.00 horas, en el Teatro Real de Madrid.

La propuesta recorre cantes mineros, copla y otros palos del flamenco, con referencias a temas, autores y repertorios vinculados al Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, un certamen "referente en la preservación, promoción y difusión del flamenco, con especial atención a los cantes mineros" y que "marcó de forma decisiva" las trayectorias de ambos artistas, como ha informado el Teatro Real este martes.

El espectáculo alternará piezas en solitario con números conjuntos. Por su parte, Heredia interpretará taranto, soleá y bulerías, mientras que Fernández del Moral abordará la minera y la copla. Asimismo, el espectáculo incluye una pieza en homenaje a Ramón Perelló y Ródenas, autor de coplas nacido en La Unión.

El elenco se completa con José del Calli al cante, quien obtuvo el primer premio en cante por seguiriyas en el Festival de La Unión en 2022 y el premio de murcianas y otros cantes mineros en 2025. Le acompañarán Juan Jiménez a la guitarra, Juan Montoya a la percusión y Roberto Peralta 'El Moreno' a las palmas.

Heredia, nacida en Granada en 1995 y miembro de la familia flamenca de los Maya del Sacromonte, obtuvo el Premio Desplante del Festival Internacional del Cante de las Minas en 2015. Fernández del Moral ganó en 2012 la Lámpara Minera, máximo galardón del certamen, junto a cinco primeros premios en distintas categorías de cante.