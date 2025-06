Almodóvar, Miguel Ríos o Malena Alterio piden a la ciudadanía salir a la calle el 14J para "parar la guerra en Gaza"

Más de 100 personalidades la cultura y de 100 organizaciones piden a la ciudadanía salir a la calle el 14 de junio para poner fin a la guerra en Gaza. - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pedro Almodóvar, Miguel Ríos, Malena Alterio, Rodrigo Sorogoyen, Silvia Pérez Cruz o Soledad Giménez son algunos de los más de 100 firmantes del mundo de la cultura que piden a la ciudadanía salir a la calle el próximo sábado 14 de junio para "parar la guerra" en una Declaración conjunta con más de 100 organizaciones sociales, tales como Recortes Cero, Fetico, Unión Sindical Obrera, Kellys Unión o al Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP).

"No vamos a parar hasta conseguir que se pare el genocidio. No nos vamos a acostumbrar a las bombas ni a las imágenes de la televisión. Nos van a seguir indignando", ha asegurado en rueda de prensa Joan Enric Cunyat, portavoz de Recortes Cero, una de las organizaciones que forman PararLaGuerra.es, entidad que convoca la concentración del sábado 14 de junio a las 12.00 horas en más de 120 poblaciones españolas. En Madrid la concentración tendrá lugar en la Plaza Juan Goytisolo.

Entre los firmantes también destacan los nombres del actor Alberto Ammann, el productor Álvaro Longoria, el pintor Antonio López, el escritor Antonio Muñoz Molina, el cineasta Eduardo Casanova, el escritor Javier Cercas, la escritora Elvira Lindo, el cantante Miguel Poveda, la escritora Rosa Montero o la actriz Vicky Peña, entre otros.

Joan Enric Cunyat ha agradecido a las figuras culturales su apoyo porque "son un motor para parar la guerra" y ha ensalzado que ponen su trayectoria por delante para cumplir el objetivo. "Son un valor fundamental", ha subrayado. El portavoz ha asegurado que las más de 100 organizaciones firmantes pretenden "transformar la indignación en acción masiva en las calles. "No vamos a parar hasta conseguir y aumentar los apoyos", ha reconocido.

En la rueda de prensa, a la que han acudido la actriz Isabel Ordaz, el director teatral Lluís Pasqual y el dramaturgo Miguel del Arco, se ha leído el manifiesto en el que se denuncia que lo que está ocurriendo en Gaza "es un genocidio que tiene como objetivo final el exterminio y la limpieza étnica de más dos millones de gazatíes".

"Este es el criminal proyecto que Netanyahu, con el apoyo incondicional de Trump, que el Gobierno israelí lleva 20 meses perpetrando contra una población civil inocente, desarmada e indefensa", han clamado.

El manifiesto lamenta la ruptura del "precario alto el fuego" del 18 de marzo, una fecha desde la que entonces "la violencia ha escalado". "Estamos ante uno de los momentos más crueles y mortíferos. Todos los días las tropas de Israel perpetran un sinfín de crímenes de guerra. Todos los días bombardean hospitales, escuelas, refugios o tiendas de campaña. Sin más propósito que el exterminio y que Gaza sea inhabitable", señalan.

Ante esta situación, PararLaGuerra.es pide a toda la ciudadanía, "sin distinción de ideologías o credos", a apoyar la Jornada Estatal por el Fin del Genocidio del próximo 14 de junio, y a acudir a las concentraciones que de manera simultánea se realizarán en todo el país a las 12 de la mañana.

APOYO DE LA POLÍTICA Y DE LA IGLESIA

El movimiento PararLaGuerra.es acudirá este jueves al Congreso de los Diputados para pedir a los partidos políticos, salvo a Vox, que apoyen esta concentración. Tal y como ha anunciado Joan Enric Cunyat, portarán ocho graffitis de la obra madre del Guernica.

Por el momento, según el portavoz, el PSOE a nivel federal ha hecho un llamamiento a la militancia para acudir a las concentraciones en todo el país, mientras que PP, Sumar y ERC lo "están valorando". "Todos los grupos del Congreso han respondido muy positivamente", ha afirmado Enric Cunyat.

Asimismo, ha asegurado que la respuesta por parte de asociaciones vinculadas con la Iglesia ha sido "extraordinaria". "La pluralidad el sábado es fundamental", ha recalcado.

Para finalizar, la actriz Isabel Ordaz ha leído un texto en el que ha reiterado que la voz de Gaza "no puede dejar de oírse" y ha pedido elevar el "rechazo" ante el conflicto. "No queremos colaborar en esto, que no nos incluyan por pertenecer a un lado del mundo o tener un color de piel o una cultura o una religión u otra. No pertenezco a eso. Me sitúo en el ciudadanismo", ha sentenciado.