Ana Curra abre el ciclo de música 'Colección. Arte Contemporáneo: 1975-presente'

La cantante Ana Curra, posa para Europa Press, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ana Curra, una de las figuras representativas de la contracultura surgida en torno a la Movida madrileña, será la protagonista de la primera sesión del ciclo de música del Reina Sofía 'Colección. Arte contemporáneo: 1975-presente'. La sesión está prevista para el 14 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel, con entrada libre hasta completar aforo.

Compositora, intérprete y referente de varias generaciones de creadores, Curra representa un movimiento que desafió las convenciones y abrió nuevos espacios para la experimentación, la libertad creativa y la exploración de los límites de lo socialmente aceptable en nuestro país.

De este modo, el trabajo de la madrileña dialoga directamente con la propuesta de Contracultura material, sala integrada en la nueva presentación de la Colección en la Planta 4 del Edificio Sabatini. Un espacio donde la fotografía, el cómic underground, el diseño gráfico, la cartelería, la cultura de club y otras manifestaciones de la cultura popular permiten revisitar el universo creativo que marcó la España de la transición y los primeros años de la democracia.

En respuesta a la invitación del Museo, Ana Curra ha concebido para esta ocasión un concierto creado específicamente para el ciclo, en el que su música se acompaña de material audiovisual y fotográfico de autores como Miguel Trillo y Alberto García-Alix. La actuación contará además con la participación de varios de los artistas que han colaborado en su reciente proyecto 'La última cena de Parálisis Permanente'. Esta colaboración destaca el carácter singular de una propuesta que conecta música, memoria e imágenes en el contexto de la nueva presentación de la Colección.