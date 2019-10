Àngels Ribé: "Firmé sin mi nombre de pila para que la gente no supiera si era hombre o mujer"

Actualizado 15/10/2019 18:22:08 CET

Angels Ribé - KIPPELBOY / WIKIPEDIA COMMONS

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista Àngels Ribé ha sido galardonada este martes con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2019, con el que el Ministerio de Cultura y Deporte reconoce a "un referente para las generaciones de artistas posteriores" y con el que la artista se siente "agradablemente sorprendida".

"Firmé sin mi nombre de pila para que la gente no supiera si era hombre o mujer", ha manifestado la artista en declaraciones a Europa Press tras conocerse el fallo, en referencia a la estrategia que adoptó en sus comienzos para evitar prejuicios sobre su identidad de género.

Sin embargo, Ribé ha asegurado que en su trayectoria nunca ha hecho un "esfuerzo diferente" al de otros compañeros ni ha vivido "situaciones incómodas". "No me he enterado o no me he querido enterar, he ido trabajando y las cosas surgen o no surgen, pero otra cosa es cómo se planteaba la sociedad las cosas", ha manifestado la artista.

Preguntada por la lucha de género en la actualidad, Ribé cree que "la sociedad ha avanzado muchísimo" y que las "situaciones injustas poco a poco han cambiado". "Cuesta, porque hay dinámicas arraigadas, pero la gente joven es diferente", ha dicho.

Ribé, nacida en Barcelona en 1943, prefiere no pronunciarse sobre la sentencia del procés porque es un asunto "largo de compartir" que "no se puede resumir en una frase", aunque señala que piensa lo mismo que muchos "españoles". "Es una lástima que no haya diálogo", ha apuntado.