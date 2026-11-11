Animalistas piden al Papa León XIV en Perú que condene las corridas de toros

Pancarta desplegada en Perú por PETA Latino. - PETA LATINO

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Animalistas de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) Latino, Ancho Sin Toros y Perú Antitaurino han desplegado este jueves una pancarta de 15 metros por 15 metros con el mensaje 'Papa León: La Iglesia debe romper con la tauromaquia', para pedir al Pontífice que condene este "espectáculo cruel y sangriento".

Con motivo de su visita a Perú, en el marco de su viaje a Latinoamérica, PETA pide a Robert Prevost "que defienda los valores cristianos de misericordia y compasión" y "condene las corridas de toros".

"Durante este emotivo regreso a Perú, el Papa León puede dejar claro a los peruanos y al mundo entero que la tortura de toros no tiene cabida en la Iglesia católica", ha señalado la directora sénior de PETA Latino, Alicia Aguayo.

Según precisa la organización, la semana pasada, PETA Reino Unido presentó una denuncia "histórica" ante el Dicasterio para el Clero del Vaticano, en la que solicita que "se investigue a cinco sacerdotes que fueron grabados mientras promovían públicamente las corridas de toros".

A juicio de PETA, la tauromaquia es una "práctica sangrienta" que "contradice claramente las enseñanzas católicas sobre el sufrimiento animal". Además, apunta que ya en el siglo XVI, el Papa Pío V prohibió las corridas de toros.