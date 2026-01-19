Antonio Banderas, Vanesa Martín o Karla Sofía Gascón, "consternados" por el accidente de Adamuz: "Qué tristeza"

Archivo - Antonio Banderas durante la alfombra roja de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Personalidades del mundo de la Cultura como Antonio Banderas, Vanesa Martín o Karla Sofía Gascón han compartido este lunes su dolor por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido durante la tarde de este pasado domingo, cuando un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha descarriló de las vías, lo que provocó que invadiera la vía contigua impactando con un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informó Adif.

Entre los representantes de la cultura destaca Antonio Banderas, que ha publicado en su Instagram una imagen con un lazo negro y una vela sobre unas vías de tren. "Consternado ante el terrible accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz. Mi corazón con los afectados y los familiares de las víctimas en estos duros momentos", ha lamentado el actor.

El cantante Marwan también ha utilizado Instagram para sumarse a las condolencias con una imagen de un lazo negro, acompañado de la etiqueta #Adamuz. "Pobre gente. Qué tristeza las vidas perdidas. Ojalá todos los heridos se recuperen pronto", ha publicado.

Por su parte, la cantante Vanesa Martín, a través de una historia de Instagram, ha asegurado que está en "shock" por el accidente. "Cuántas veces. Sigo en shock. Mucho ánimo y fuerza a todos los afectados", ha señalado con una imagen de uno de los trenes afectados y un lazo negro sobre unas vías de tren.

Asimismo, la actriz Karla Sofía Gascón ha afirmado que le duele especialmente la noticia porque es un trayecto en tren que sus familiares y ella hacen "a menudo".

"Me duele especialmente porque hace apenas unos días estaba en Málaga, celebrando la solidaridad de mis compañeros actores. Es un trayecto en tren que mis familiares y yo hacemos a menudo. Cuando ocurre un accidente, suele ser porque alguien, en algún momento, no hizo bien su trabajo. Eso es lo que más rabia da, que no siempre pongamos todo nuestro empeño en hacer las cosas con dedicación y cariño. Es tan importante la persona que aprieta los tornillos como la que revisa o dirige. Qué tristeza", ha señalado la intérprete en una historia de Instagram.

Otra de las actrices que han mandado su "ánimo" a las víctimas ha sido Toni Acosta, que con una historia de Instagram ha compartido algunos teléfonos para atender a los afectados por el accidente. "Ánimo a todos los afectados", ha afirmado en su mensaje acompañado de un corazón.

También el cantante Pablo Alborán expresó, durante la noche del domingo, su apoyo y solidaridad con las familias, mientras que Carlos Baute ha hecho uso de X para compartir su tristeza. "Mi corazón está con las familias de las víctimas y con todos los que hoy sufren por esta tragedia. En momentos así, solo queda abrazarnos como sociedad y acompañar desde el respeto y la solidaridad", ha señalado.

ARTISTAS CORDOBESES

A las condolencias se han sumado cantantes o actores cordobeses, como Fernando Tejero, que ha publicado en Instagram una fotografía con una imagen de un lazo negro, acompañado de la etiqueta #Adamuz, y ha compartido en una historia un mensaje del Centro de Transfusión de Córdoba que insta a donar sangre en los próximos días.

Por su parte, la cantante India Martínez ha mandado todo su cariño para los afectados y ha agradecido la labor de los sanitarios y de los vecinos de Adamuz. "Ojalá pare la cifra (de fallecidos). Gracias a todos los efectivos sanitarios, a todos los que están ayudando, incluso a los vecinos de Adamuz que están llevando a los afectados al pueblo con sus coches", ha publicado.

El coreógrafo Joaquín Cortés también ha mandado su apoyo a los familiares y afectados por el accidente y ha animado a los cordobeses a donar sangre. "Por favor acercaos", ha instado, mientras que la cantante María José Llergo ha compartido en Instagram información de interés, como teléfonos de atención a familiares o lugares para donar sangre.