El Teatro Real guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Los trabajadores del Teatro Real, su Coro y Orquesta Titulares y los artistas que están ensayando las óperas Ariadna y Barbazul, de Paul Dukas, y Sueño de una noche de verano, de Benjamin Britten. - TEATRO REAL

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Teatro Real, su Coro y Orquesta Titulares y los artistas que están ensayando las óperas 'Ariadna y Barbazul', de Paul Dukas, y 'Sueño de una noche de verano', de Benjamin Britten, se han concentrado este lunes delante de su fachada principal, en la Plaza de Oriente, para guardar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente de tren ocurrido en la pasada noche en Adamuz (Córdoba).

Asimismo, se han unido a este homenaje los trabajadores del Real Teatro de Retiro, que se concentraron delante de la puerta de artistas, en la Plaza de Daoiz y Velarde.

Este domingo 18 de enero tuvo lugar un descarrilamiento sobre las 19.45 horas de un tren en el que viajaban cerca de 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua, por la que justo en ese momento circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, que se ha saldado con al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos.