Antonio López regresa al MAN por cinco años: "Madrid es complicada para vivir, pero para la cultura es extraordinaria"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La obra del artista Antonio López 'Vista de Madrid' regresa al Museo Arqueológico Nacional (MAN) como parte de su exposición permanente por cinco años, gracias al préstamo del banco BBVA, propietario del cuadro.

"Madrid ya sé que es una ciudad complicada para vivir, pero como motivo para la pintura es realmente extraordinario. No es artística como Roma, París ni como Nueva York, pero da la medida de las personas que viven en ella como ninguna otra y eso me conmueve muchísimo", ha explicado el propio López durante la presentación de la obra, que ya colgó de las paredes de la pinacoteca el pasado verano.

Así, 'Vista de Madrid (Museo Arqueológico desde la calle Serrano)' es una pintura de gran formato pintada entre 1961 y 1962 que fue el primer encargo del entonces Banco de Vizcaya a un "joven" Antonio López, que pintó el MAN desde la calle Serrano sin saber que la ciudad se iba a convertir en uno de los temas principales de su pintura, como ha confesado.

"Me parece muy emocionante el Madrid del extrarradio porque la ciudad termina en el campo. Ese espacio me parece muy emocionante. Ves los límites de la ciudad y la ves completa. He pintado eso desde Vallecas, pero últimamente he visto Madrid desde un sitio en los Carabancheles, desde un edificio alto que es un hospital. Y si me dan permiso lo pintaré desde allí", ha adelantado para después celebrar que aunque Madrid "se ha pintado poco", ha sido más de lo que él pensaba.

La obra puede verse desde este martes en la sala 31 de la exposición permanente del Museo, en un espacio que conecta el final del recorrido de la Edad Moderna y Contemporánea, culminando en un retrato de Isabel II, con la que López comparte espacio.

Tal y como ha explicado López, Madrid se convertirá después de los primeros años de creación en uno de sus temas principales y este lienzo es la segunda panorámica urbana de pintor. En el cuadro se aprecia la fachada del museo y el jardín de la calle Serrano, pero el pintor ha revelado secretamente que hay una pareja de enamorados besándose en la copa de un árbol.

"Entonces (cuando pintó el cuadro) podía hacer esas cosas, ahora el sitio me da todo. Entonces pensaba que podía añadir algo al sitio, pero ahora ya no", ha detallado López al ser preguntado por ellos.

López ha indicado que localizó un espacio para pintar en un piso con terraza en la calle Serrano gracias a una amiga. Las condiciones en las que elaboró este cuadro no fueron fáciles, puesto que lo pintó en una época de mucho frío. "Mi mujer me llegó a hacer un capote, varios días llegó a nevar, pero era joven y tenía mucha energía", ha comentado con humor.

Por su parte, la directora de la pinacoteca, Isabel Izquierdo, ha celebrado el préstamo de la obra, que se enmarca en la celebración de una década tras la reforma del museo.

"Para nosotros como hablábamos antes Antonio tiene unos valores documentales e históricos muy importantes, estamos viendo hace 65 años como se configuraba el jardín del Museo, esa fachada de la institución, la entrada por aquel entonces que posteriormente se modifica... Es como un regalo a nuestros visitantes", ha precisado.