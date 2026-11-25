Archivo - Los actores Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, durante la presentación de la película ‘Los Tigres, en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, a 20 de septiembre de 2025, en San Seb - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los actores Eduard Fernández, Antonio de la Torre, Tristán Ulloa, Marta Sanz, Nathalie Poza y Melani Olivares se suman a las personalidades del mundo de la cultura que piden, a través de un manifiesto, el voto para Frente Amplio en las elecciones elecciones generales del 29N.

De esta manera, se suman a los nombres como el también actor Javier Bardém, el cineasta Rodrigo Sorogoyen, el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero y la escritora Rosa Montero, que figuran entre los primeros que suscribieron el texto.

De esta forma, el citado manifiesto, bajo el título 'Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza', pasa de 200 firmas de referentes de la sociedad civil a superar los 650 firmantes, según ha informado la candidatura en un comunicado.

Frente Amplio ha ensalzado que estos profesionales "independientes de distintos ámbitos, trayectorias y sensibilidades" se suman a un llamamiento que defiende la "necesidad de frenar las políticas reaccionarias" y avanzar en derechos, libertades y justicia social.

La iniciativa fue promovida por Recortes Cero, uno de los partidos integrantes de la coalición, y cuenta con el respaldo de actrices Geraldine Chaplin, Rosana Pastor, Pamela Palenciano, el actor Emilio Gutiérrez Caba, la presentadora de televisión Inés Hernand, las escritoras Elvira Sastre y Marta Sanz, los cineastas Paula Ortiz y Joaquín Oristrell o el cantautor Javier Ruibal.

Junto a ellos también figuran la rapera Sara Socas, la ilustradora Flavita Banana, los músicos Rayden y Toni Zenet, el filósofo Santiago Alba Rico, el periodista Fran Sevilla, las actrices Vicky Peña y Mercedes Sampietro, el director de cine Emilio Martínez Lázaro, el escritor Fernando Schwartz, el pintor Antonio López (que cierre simbólicamente la lista de Frente Amplio en Madrid) y el jurista Carlos Jiménez Villarejo, entre otros.

EN JUEGO PILARES FUNDAMENTALES

Por otro lado, el texto alerta de que el 29N están "juego" los pilares "fundamentales" del Estado del bienestar, las libertades y la paz. Así, los firmantes denuncian los "ataques" a los derechos de los trabajadores mientras los bancos y grandes capitales "concentran cada vez más riqueza".

Es por ello, que reclaman respuestas a las principales preocupaciones de la ciudadanía: salarios , pensiones dignas, servicios públicos de calidad, vivienda , justicia y una política firme por la paz.

Por último, el documento reivindica la "necesidad" de que exista una candidatura a la "izquierda del PSOE" fuerte, plural, unitaria y solidaria en todo el país y en cada territorio.

De este modo, reivindican al Frente Amplio por haber integrado a 15 organizaciones bajo una misma candidatura, "comprometida" con la redistribución de la riqueza, el "blindaje "constitucional de las pensiones, la "expulsión de los fondos buitre" del mercado de la vivienda, la transición ecológica y una política internacional basada en la paz.