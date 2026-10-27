'Aqua Mater', la primera exposición fotográfica de Sebastião Salgado tras su muerte, reúne casi 100 imágenes en Madrid

Península Antártica, 2005. - SEBASTIÃO SALGADO

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica, en colaboración con la Fundación Canal, ha presentado este martes 27 de octubre 'Aqua Mater', la primera exposición fotográfica de Sebastião Salgado tras su fallecimiento con la que se enfatiza, a través de casi un centenar de imágenes inéditas, el papel del agua como "origen de la vida".

Con motivo del 175 aniversario de Canal de Isabel II y los 25 años de la Fundación, la muestra podrá visitarse desde finales de octubre en la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal, hasta el 31 de enero de 2027, con posibilidad de prorrogarse.

De este modo, la exposición del fotógrafo brasileño, comisariada por su mujer, Lélia Wanick Salgado, reúne por primera vez una selección de casi un centenar de fotos en formato blanco y negro de las series 'Aqua Mater' y 'Glaciares' de archivo de Salgado, fallecido el pasado 23 de mayo de 2025.

Así, 'Aqua Mater' es el resultado de más de 25 años de viajes que Salgado realizó desde mediados de los años noventa a lugares como las cataratas Victoria, en Zambia; las dunas de Ubari, en Libia; las algas gigantes de las islas Malvinas; el parque nacional de la Sierra del Divisor, en la Amazonia brasileña; el glaciar Perito Moreno, en la Patagonia argentina; la isla Decepción, en la Antártida; o los icebergs de las islas Sandwich del Sur, junto a escenarios de Canadá, Islandia, el Himalaya, Rusia o Georgia del Sur. Todo ellos lugares muy distantes entre sí pero unidos por la presencia del agua.

Como ha explicado en rueda de prensa la directora gerente de la Fundación Canal, Eva Tormo, con estas imágenes el artista "invita" a contemplar el agua no solo como un recurso "imprescindible", sino como "origen de la vida" pues el recorrido lleva al visitante a "sumergirse" en océanos, ríos, cascadas, hielos y territorios remotos, todos ellos unidos por la presencia del agua, que "sostiene ecosistemas" y hace "posible" la vida.

Mediante un tratamiento "singular" de la luz, las texturas y los contrastes, Salgado "no se limita" a retratar la naturaleza, sino que transmite su "escala, belleza y complejidad".

Por su parte, el director de La Fábrica, Óscar Becerra, ha señalado e la presentación que las 93 fotografías que componen la exposición se puede observar la "fascinación" de Sebastião por el agua, una fuerza "omnímoda" a la que dedicó casi 30 años de su vida. Becerra ha recordado al fotógrafo, galardonado con el Premio Princesa de Asturias, como "gran maestro de vida" capaz de hacer reflexionar con sus fotografías sobre la "importancia" de proteger la naturaleza.

"Esta exposición es un sentido homenaje a Sebastião Salgado, a quien tanto admiramos. Una persona capaz de encontrar la belleza tanto en lo terrible como en lo sublime (...) y que no solo miró, actuó. A lo largo de este periodo en que estuvo fotografiando el agua, empezó el Proyecto Terra, con el que repobló casi 3 millones de árboles en Brasil", ha señalado.

Un proyecto que ahora dirige su hijo, Juliano Salgado, quien ha recordado a su padre como "visionario" al despertar con sus fotos el movimiento de la transformación, y quien ha destacado los valores que defendía Salgado con su cámara, algo que ha subrayado, "debería ser un ejemplo de los pasos a seguir en nuestra sociedad".

"ENFRENTAR EL COLAPSO CLIMÁTICO CREANDO VALORES"

Salgado ha detallado que el proyecto que comenzó su padre, con la repoblación de árboles de la hacienda de su abuelo, en Brasil, cuenta ya con más de 2.500 hectáreas en proceso de recuperación. Una iniciativa que busca no solo recuperar la biodiversidad de las áreas de Brasil, sino, además, cambiar la mentalidad de los agricultores hacia un modelo más sostenible y con valores ecológicos.

"Es posible enfrentar el colapso climático creando valores", ha detallado el hijo de Salgado, en referencia a las fotografías de su padre y a la situación ambiental en Brasil.

Por su parte, el director del Estudio de Sebastião Salgado, Fernando Eichenberg, ha subrayado en la rueda la importancia del trabajo del fotógrafo, que también ha llegado a países como Francia o Italia, aunque sin la serie 'Glaciares'.

Eichenberg ha remarcado que las fotos del recorrido son "inéditas" y reflejan los últimos años de trabajo del brasileño. El director del Estudio ha precisado que, a sus 80 años, Salgado ya no realizaba los "grandes" viajes que hacía con anterioridad, en los que requería de un equipo de hasta 20 personas, dependiendo del lugar, y se dedicó a revisar su archivo para rescatar fotografías no publicadas de sus expediciones pasadas.

A su vez, ha confesado la "extrañeza" de presentar la exposición sin su autor, de quien ha bromeado que "estaría practicando sus dos pasiones" en esa presentación: la fotografía y hablar.