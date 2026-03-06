ARCO celebra el desnudo: vendida la orgía entre líderes mundiales como Von der Leyen, Merkel o Hillary Clinton

La obra 'Pan, trabajo, libertad', de la artista afgana Kubra Khademi, que ha pintado desnudas a líderes políticas mundiales como Usula Von der Leyen, Agela Merkel, Hillary Clinton. En la feria de arte contemporáneo ARCO - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La feria de arte contemporáneo ARCO llega a su ecuador celebrando el desnudo. La galería Eric Mouchet, de París y Bruselas, ha vendido tres obras de la artista afgana Kubra Khademi, entre las que está la orgía entre líderes mundiales como Usula Von der Leyen, Angela Merkel, Hillary Clinton o Kamala Harris.

Según han confirmado fuentes de la galería a Europa Press, han vendido tres obras de la serie 'Pan, trabajo, libertad', por valor de 60.000 euros.

Además de una de las pinturas en las que las líderes están en posturas sexuales, se ha vendido otra en la que todas miran el arca de Noé y en la tercera se recrea 'La Libertad guiando al pueblo' de Eugène Delacroix.

La propia artista explicaba hace unos días en declaraciones a Europa Press que había desnudado a la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; a la exministra de Cultura francesa, Roselyne Bachelot; a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; a la ex primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; o a la Premio Nobel de la Paz 2011, Ellen Johnson Sirleaf, por su "silencio" ante "la violación de los derechos de las mujeres" de Afganistán.

También ha representado sin ropa a Margaret Thatcher y la exprimera ministra de Pakistán Benazir Bhutto, ambas fallecidas.

Además, explicaba que las había pintado en posturas cariñosas y sexuales -"cuerpo a cuerpo"- para demostrar que "otro sistema" lejos del "patriarcado" es posible.

Khademi, que vive como refugiada en Francia desde hace 10 años, tuvo que salir de su país natal en 2015 después de protagonizar una 'performance' en la que se vistió con una armadura y salió a la calle. Esta acción le costó una condena a muerte.