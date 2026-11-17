Archivo - Arcolisboa Se Afianza Y Amplía Sus Contenidos Artísticos - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Lisboa (ARCOlisboa), organizada por IFEMA MADRID y la Câmara Municipal de Lisboa, ha abierto la convocatoria para que las galerías de arte presenten sus solicitudes de participación en el Programa General de su edición de 2027. El plazo de recepción de proyectos permanecerá abierto hasta el próximo 11 de enero de 2027.

El certamen alcanzará en 2027 su décima edición y tendrá lugar del 20 al 23 de mayo en el edificio de la Cordoaria Nacional de la capital portuguesa.

Así, el Programa General volverá a constituir el eje central de la feria mediante una selección de galerías tanto nacionales como internacionales.

A lo largo de su trayectoria, la cita ha impulsado la proyección de Lisboa en el circuito internacional del arte contemporáneo como espacio de encuentro, visibilidad y desarrollo de mercado para galerías, artistas, coleccionistas y profesionales del sector.