El 'Arlequín' de Picasso se vende por 42,6 millones de dólares en una subasta en Nueva York

‘Arlequin (Buste)’ Es Una Obra Pintada En 1909 Mientras Comenzaba A Desarrollar Su Estilo Cubista Característico. - SOTHEBY'S

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La casa de subastas Sotheby's ha vendido en Nueva York la obra 'Arlequín (Busto)' (1909), de Pablo Picasso, por 42,6 millones de dólares (unos 40 millones de euros), en el marco de una subasta de arte moderno que alcanzó un volumen total cercano a los 304 millones de dólares, según informa 'Artnet'.

La obra, que protagonizó una subasta fallida hace casi veinte años, ha sido la más destacada de la subasta y estaba estimada en unos cuarenta millones de dólares, por lo que ha cumplido con las expectativas.

'Arlequín' es una obra realizada dos años después de que el artista malagueño completara 'Les Demoiselles d'Avignon', en 1909. La pintura retrata a un arlequín con la barbilla apoyada en una mano, dibujado con formas geométricas de colores grises, ámbares y verdes.

La pieza cubista de Picasso se situó entre los lotes más destacados de la noche en Sotheby's, aunque el récord de la jornada correspondió a 'La Chaise Lorraine', de Henri Matisse, adjudicada por 48,4 millones de dólares, casi el doble de su estimación inicial.

Entre las obras más relevantes también figuró 'La Moisson en Provence' (1888), de Vincent van Gogh, vendida por 29,4 millones de dólares. Sotheby's, según el medio citado, ha notado la fuerte participación de compradores asiáticos en las pujas de artistas como Picasso, Rothko, Chagall o Paul Klee.