Asistentes a la Comic Con Málaga destacan una entrada más fluida que el año pasado: "Apenas teníamos que hacer cola"

Archivo - El desembarco de la Comic-Con de San Diego en Málaga ya tiene fecha - SAN DIEGO COMIC CON - Archivo

Señalan dificultades para personas con movilidad reducida y la reventa de reservas gratuitas para los paneles

MÁLAGA, 1 Oct. (de la enviada especial de Europa Press Laura Novo) -

Asistentes a la San Diego Cómic-Con Málaga 2026 han destacado una entrada más fluida que el año pasado, cuando criticaron la "masificación" de la convención. Sin embargo, han apuntado algún problema de accesibilidad y de falta de información y han denunciado que una de las novedades de este año --el sorteo para acceder a los paneles-- está resultando contraproducente, ya que hay personas vendiendo por redes sociales reservas que son gratuitas.

Macarena (52 años) ha venido a la Comic Con con su marido desde Ronda. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que la entrada al evento ha ido "bien" porque "había poca gente, mucha menos que el año pasado". "Osea, apenas teníamos que hacer cola, en ese sentido muy bien", ha indicado.

Aún así, ella y su marido han apuntado a ciertos problemas en la entrada para personas con movilidad reducida, que tiene "una zona como con un bordillo", y donde los visitantes en silla de ruedas "tenían que pasar por áreas con cesped, que además estaba húmedo, así que las ruedas se les quedaban atascadas".

Como punto positivo, también han destacado la rapidez con la que han recogido el 'pack' de bienvenida que la organización ofrece a los visitantes, aunque han notado "un poco menos" de contenido. De manera paralela, han celebrado que la parte de exhibición sea "grande", aunque en su opinión tiene "menos cosas interesantes".

A su vez, han destacado la mejora con respecto al año pasado en lo que concierne a la comida. Según han explicado, "hay un montón de 'food trucks' y hay sitio donde sentarse". A pesar de ello, han criticado algo de falta de información con las especificidades de comida y bebida que se pueden traer de fuera.

"En ninguna parte ponía que no se podía ni traer agua de más de medio litro", han señalado.

La pareja dice que le hace especial ilusión ver las figuras y los juegos de mesa --de los que "han probado alguno, pero tampoco hay mucha variedad". "Y luego también se nos ha pasado lo de apuntarnos a las conferencias y todo eso. Tampoco había ninguna así que me llamase especialmente la atención, pero bueno", han indicado.

Carlos (41) ha venido con su familia. En declaraciones a Europa Press, ha señalado que "no hay tanta gente" como esperaban, teniendo en cuenta lo que leyeron en las noticias el año pasado. "Leímos las noticias y nos dio miedito", han confesado.

En base a lo que han podido ver en las primeras horas del evento, que sobre todo han sido los 'stands', les ha parecido "bastante bien" y que están "bastante organizados". "A parte, te dan regalos y pegatinas", han añadido.

"NINGUNA MALA EXPERIENCIA"

Emma (24) ha venido de Bélgica, aunque antes vivía en Málaga. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que la entrada en este primer día "ha estado bien". A su juicio, la gente que vino el año pasado ha acudido en esta edición con "expectativas ya negativas". En este sentido, ha apuntado a que ha habido "gritos" cuando han dejado pasar a las personas con movilidad reducida porque se ha producido una "confusión".

"En general, sobre todo el público que vino el año pasado, como tiene una expectativa tan negativa lo que puede pasar, pues ya se piensan lo peor", ha indicado.

Ella es una de las asistentes que ha acudido con un 'cosplay' al evento. Si bien reconoce que ha tenido que lidiar con el calor malagueño, ha explicado que no ha tenido "ninguna mala experiencia". En este sentido, ha puesto como ejemplo la zona reservada para que los 'cosplayers' puedan hacer pequeñas reparaciones.

"Está muy bien hecho, la gente son muy maja, acabamos de estar unos 20 minutos charlando con ellos y ayudan mucho, porque encima es muy accesible para todos", ha destacado.

En especial, le hace "mucha ilusión" el panel de Disney del sábado por la tarde. Para esta edición, la organización organizó un sorteo entre todos los interesados en reservar un asiento en los paneles y conferencias. Según Emma, hay personas que han reservado varios asientos y están pidiendo "100 euros" por Telegram o Whatsapp (para una reserva que es gratuita).

La San Diego Cómic-Con Málaga ofrecerá desde este jueves hasta el domingo a aficionados de todo lo 'friki' más de 300 horas de contenido dedicadas al entretenimiento, la cultura pop, las series, el cómic, el anime y los videojuegos en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

Entre otras reuniones destacadas, se espera la de parte del reparto de 'Los Serrano', que se producirá el jueves; la de parte del 'cast' de 'One Piece', que tendrá lugar el viernes; y la de Elijah Wood y Sean Astin, los míticos Frodo y Sam de 'El Señor de los Anillos', que subirán al escenario el domingo.

Sin embargo, el panel más esperado es el bloque Disney x Hall M del sábado por la tarde, que hará las delicias de los fans de Marvel, Pixar y Walt Disney Studios Animation con Paul Bettany y la presentación de 'VisionQuest', las próximas novedades de animación --Hechizo: Bienvenidos a Hexe, IceAge: En Ebullición y Gatto-- y 'Whalefall'.

Ésta constituye la segunda edición en Europa de la Comic-Con de San Diego (EEUU), uno de los eventos clave del mundo del cómic a nivel mundial. Una de las críticas más repetidas sobre la primera edición giró en torno a la organización del evento y a la masificación del mismo.