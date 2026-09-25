El Ayuntamiento de Madrid reconoce a Noches del Botánico como Evento de interés turístico

Archivo - Cientos de personas durante la actuación del cantautor Rubén Blades en las Noches del Botánico - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área Delegada de Turismo, ha otorgado a Noches del Botánico el Reconocimiento de Turismo de Madrid en la categoría Evento de interés turístico.

Según recoge el Consistorio en un comunicado, el galardón ha sido entregado durante el acto celebrado la tarde de este viernes en la Casa de la Villa. Bajo el lema 'El oficio de ser de Madrid', estos reconocimientos distinguen a las personas y entidades que preservan la identidad de la ciudad y contribuyen a que quienes la visitan puedan descubrirla y vivirla.

En el caso de Noches del Botánico, se pone en valor su labor para consolidar el Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid como escenario de una "cita imprescindible" del verano cultural madrileño y punto de encuentro de grandes nombres de la música nacional e internacional.

La distinción llega tras la celebración de la décima edición del festival, que congregó a más de 195.000 asistentes y "reafirmó al ciclo de conciertos como una propuesta diferencial para disfrutar de la música en directo en la capital". Cada verano, su programación reúne a público madrileño, visitantes de otras comunidades autónomas y seguidores internacionales en un entorno que, durante los meses de junio y julio, se convierte en un auténtico oasis de cultura y naturaleza.

"En un verano en el que Madrid ha vuelto a posicionarse como uno de los principales escenarios de los grandes acontecimientos culturales y deportivos, el galardón pone de relieve la aportación de Noches del Botánico como reclamo turístico y cultural de la ciudad. Después de diez ediciones, el proyecto continúa invitando a descubrir y disfrutar Madrid a través de una experiencia musical única", ha destacado.