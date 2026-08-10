El bailaor Eduardo Guerrero estrena 'Códigos' en cuatro únicas funciones en el Teatro Fígaro de Madrid

El Bailaor Eduardo Guerrero - TEATRO FÍGARO DE MADRID

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El bailaor Eduardo Guerrero estrenará el próximo 3 de septiembre su nuevo montaje, 'Códigos', en cuatro únicas funciones en el Teatro Fígaro de Madrid.

Así, hasta el domingo 6 de septiembre, el bailaor gaditano se acompañará de José del Calli al cante y Pino Losada a la guitarra.

"Más que un espectáculo flamenco, 'Códigos' es una reflexión sobre la identidad y su lenguaje, la capacidad para renacer sin perder nuestra memoria", ha explicado Guerrero en un comunicado.

El espectáculo no solo se centra en el flamenco más tradicional, el bailaor muestra sus influencias japonesas del kabuki y la danza butoh. Además, 'Códigos' cuenta con música original de Pino Losada, vestuario de Paloma de Alba y calzado de Begoña Cervera.