El bailaor Rafael Amargo regresa a los escenarios con 'Alá!iré' en el Teatro Calderón: "Vuelvo frágil pero con ilusión"

1098763.1.260.149.20260623135911 Archivo - Espectáculo De Danza Del Bailarín Rafael Amargo - EUROPA PRESS/DANIEL PÉREZ/TEATRO CERVANTES

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El bailaor y coreógrafo Rafael Amargo regresa a los escenarios después de seis años con 'Alá!Iré', un espectáculo que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de julio en el Rooftop de Teatro Calderón de Madrid, con funciones a las 21:00 horas.

En la rueda de prensa de presentación celebrada este martes, el artista ha asegurado que vuelve "frágil" y "débil", pero "con la misma ilusión" que cuando empezó. "Vuelvo aquí, pero sepan que vuelvo frágil, débil, como se empiezan las cosas, con la ilusión y con los nervios de cuando uno empezaba, pero con la experiencia y la sabiduría de todo lo que he vivido", ha afirmado.

Amargo ha reconocido que estos seis años han supuesto una ruptura personal y profesional "profunda", después de quedar absuelto de un delito contra la salud pública en relación a venta de droga. "Vengo a que sepan lo que es una persona rota, con el alma rota, con la ilusión de renacer, nada más, con esa humildad", ha afirmado.

El espectáculo fusiona flamenco, danza contemporánea, danza urbana y electroflamenco, y toma como hilo conductor 'Flamencograma', el último trabajo discográfico del artista. El repertorio incluye una canción inédita de Diego el Cigala, grabada hace más de veinte años, que Amargo conservaba sin publicar, así como poemas de Federico García Lorca, José María Pemán y Rafael de León, versiones de clásicos como 'Ne me quitte pas' y composiciones propias. Las entradas para 'Alá! Iré' están disponibles desde 35 euros más gastos de gestión.

La producción incorpora 9 bailarines, entre ellos un bailarín marroquí que trabaja en silla de ruedas con parálisis en la parte inferior del cuerpo, y la deportista francesa Carlota Dk, medallista en la modalidad de danza urbana incluida por primera vez en los Juegos Olímpicos.

Sobre la elección del título, el artista ha explicado que surge de la unión de dos conceptos: "'Alá' remite a lo sagrado, a lo espiritual, con la exclamación para separarlo, e 'Iré' en la cultura yoruba significa que lo bueno venga, pero para todos nosotros". Amargo precisó que el título no tiene connotación religiosa, y que "no es ni árabe ni musulmán, ni nada. Es al aire, la ventana".

Amargo ha señalado además que durante el proceso creativo de la obra decidió descartar una versión autobiográfica del espectáculo que había concebido inicialmente. "Rompí el papel y dije: ¿para qué te vas a rebotar? Canta, baila y pásatelo bien. He decidido tirar por hacerlo bonito", ha explicado.

"Empecé en este teatro y ahora inauguro como primer flamenco este espacio aquí arriba. En la misma sala, del suelo al cielo", ha afirmado el bailaor granadino al tiempo que ha explicado que sus inicios como artista fueron en el Calderón cuando cumplió los 17 años.

El bailaor ha revelado además que días antes de la rueda de prensa recibió el Premio Mundial César Vallejo Excelencia en las Bellas Artes de Perú. "Me da vergüenza hasta decirlo. Llevo años sin bailar; algo he hecho bien internacionalmente", ha señalado. "Me lo dan por lo que hice, no por lo que estoy haciendo".

El artista fue también titular de la Medalla de Oro de Bellas Artes, concedida por los Reyes de España, y ha ganado cuatro Premios Max de las Artes Escénicas por espectáculos como 'Amargo', 'Poeta en Nueva York' y 'El amor brujo'. Participó en la banda sonora de 'Gladiator' (Ridley Scott, 2000) y firmó la coreografía del equipo español de gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde España obtuvo la medalla de plata.