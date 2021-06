Barbara Morgan capta el movimiento de la danza a través de la cámara en el Museo del Romanticismo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Romanticismo ha inaugurado la exposición 'Barbara Morgan: gesto, danza y expresionismo', que sintetiza la carrera de la artista estadounidense, clave en la vanguardia de su país, a través de fotografías de danza contemporánea de los años 30 y 40.

Además, la muestra también reúne parte de su obra más experimental de fotomontajes y dibujos de luz, enmarcados en la Action Photography. La exposición permite establecer un paralelismo entre el carácter rupturista del romanticismo y el interés de Barbara Morgan por el cambio que introduce la danza contemporánea en el siglo XX, en la medida que incorpora la subjetividad.

Comisariada por Pia Ogea, la exposición de Barbara Morgan está basada en la Colección Astudillo y cuenta con seis bloques que manifiestan el interés de la fotógrafa por la cinética, el movimiento, el 'Ritmo Vital' y el uso del cuerpo como medio de expresión, destacando su fotografía de danza y su vinculación con la coreógrafa y bailarina Martha Graham, a través de obras como 'Letter to the World. The Kick' o 'Lamentation'.

También analiza su vertiente más social, recogida por ejemplo en 'Deep Song', que sitúa a la Guerra Civil Española en el punto de mira internacional a través de la danza, o en sus fotomontajes, que permitían plasmar la realidad compleja y multifacética.

Barbara Morgan (1900, Buffalo - 1992, Nueva York), licenciada en Bellas Artes en la Universidad de UCLA, tendrá un papel fundamental en la concepción de la fotografía como técnica artística, con una exposición propia en el MoMA en 1945.

Además, será una de las fundadoras de la revista Aperture en 1952 y pionera en la creación de fotolibros. Su obra recibirá influencias de algunos artistas llegados a EEUU en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, como Man Ray o Moholy-Nagy, y a la vez supondrá una referencia esencial para el expresionismo abstracto y será objeto de reinterpretación por artistas como Andy Warhol.

A esta muestra se añaden las actividades programadas por el Museo, pues la exposición coincide con el cuatrimestre temático 'El baile en el siglo XIX' y preludia el Congreso Internacional 'Un siglo de danza en España (1836-1936). Identidades, repertorios, imaginarios y contextos', que se celebrará en diciembre.