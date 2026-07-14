Belarra pide retirar las ayudas a la tauromaquia, sin las cuales "no podría sobrevivir": "Está en la UCI"

La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido que se retire la consideración de bien cultural a la tauromaquia para que las administraciones le puedan retirar las ayudas.

"Está metida en la UCI y de otra manera no podría sobrevivir, con el apoyo popular que tiene que cada vez es más minoritario en esta sociedad", ha señalado este martes Belarra en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

La líder de la formación morada ha destacado que los activistas pidan frente a las puertas de la Cámara Baja que se debata de nuevo la Iniciativa Legislativa Popular "que tumbó el Partido Socialista y que pretende que se puedan eliminar las ayudas a la tauromaquia".

"La tauromaquia no representa lo que somos como país. Creo que es evidente que nada que sea tortura, como lo es la tauromaquia, puede ser considerado cultura y creo que es evidente que se tiene que retirar esa consideración de bien cultural para que las administraciones le puedan retirar las ayudas", ha zanjado la diputada de Podemos.