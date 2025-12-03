Blanca Pons reivindica a un Sorolla "infatigable y concienzudo" en el primer catálogo razonado del artista de 1073 obras

Archivo - El catálogo es fruto de la labor de Blanca Pons-Sorolla, principal experta en su obra, quien ha dedicado más de cuatro décadas a registrar y catalogar el vasto conjunto artístico de Sorolla. - EDICIONES EL VISO - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Blanca Pons-Sorolla, la bisnieta del artista valenciano, ha presentado este miércoles el primer volumen del catálogo razonado del artista, compuesto por un total de 1.073 obras que corresponden al período inicial de su carrera: desde 1876 --con 13 años-- hasta el 1894, cuando según el propio artista encontró su camino como pintor, tal y como ha asegurado su bisnieta en rueda de prensa.

"Los grandes premios fueron el acicate que le llevaron a ser el gran artista que conocemos. Sus primeras obras no eran tan sublimes ni con tanta calidad como lo serían adelante, pero fue un trabajador infatigable y concienzudo al que la inspiración le sorprendió con los pinceles en la mano", ha afirmado Blanca Pons-Sorolla en el acto celebrado en el Museo del Prado.

La obra, publicada por Ediciones El Viso, comprende un total de 1.000 copias en castellano y 1.000 ejemplares en inglés. Los libros incluyen fotografía a color de las pinturas -excepto de aquellas de las que solo queda memoria gráfica en blanco y negro- y una gran parte de ellas permanecían inéditas y se reproducen ahora por primera vez, en particular las que corresponden al primer volumen.

Para su publicación se ha revisado, actualizado y sistematizado la información existente de cada obra. Esta investigación ha corrido principalmente a cargo de Blanca Pons-Sorolla, quien ha dedicado casi cuatro décadas a registrar y catalogar el conjunto de obras.

"Me es difícil precisar mis inicios en este comprometido y fascinante proyecto. Recuerdo como desde niña mi abuela María y mi padre me enseñaron a ver la pinturas y con ellos aprendí a disfrutar de las obras de mi bisabuelo. Ha sido un trabajo titánico", ha afirmado.

La bisnieta de Sorolla ha recordado cómo a partir de 1980 empezó a investigar "seriamente" sobre la vida y obra del artista. Sin embargo, la lectura de los epistolarios de Sorolla a su mujer Clotilde fueron el detalle clave para documentarse a fondo sobre él. "Esas cartas me enamoraron definitivamente y ahí fue cuando tomé la decisión de dedicar mi vida a mi bisabuelo", ha afirmado Blanca-Pons.

En este primer volumen se recogen las obras iniciales de Sorolla hasta 1894, un año antes de conseguir el Gran premio del Salón de París. "Resulta emocionante conocer cómo lo probó todo hasta esa época. En esos 18 años, Sorolla no dejó de estudiar ni de aprender y tampoco de enamorarse cada vez más de su profesión", ha destacado Blanca Pons-Sorolla.

A este primer volumen le seguirán tres tomos más que verán la luz en los próximos años y donde se recogerán alrededor de las 4.000 piezas de la obra de Sorolla. Estas estarán ligadas a la etapa de madurez, de consolidación como artista en los primeros años del siglo XX y la última etapa antes de sufrir un derrame cerebral en 1920.

En el acto de presentación también ha participado el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, que ha calificado de "titánico, arduo y monumental" el trabajo desarrollado por Blanca Pons y que implica un "punto de partida" a un proceso que arranca tras cuatro décadas. "Por fin este primer volumen ve la luz y permite tener un conocimiento más profundo de Sorolla", ha asegurado.