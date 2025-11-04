La BNE presenta el "magnífico" mapa de Cataluña del siglo XVII: "Cumplimos el deseo del autor Borsano 300 años después"

Archivo - El libro-mapa 'El Principado de Cattaluña y Condados de Rossellon y Cerdaña'. - BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España (BNE) y el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) han presentado este martes la coedición del libro-mapa 'El principado de Cattaluña y Condados de Rossellon y Cerdaña', dedicado al mapa mural de Cataluña realziado en 1687 por el ingeniero militar Ambrosio Borsano.

"Presentamos el magnífico manuscrito de Borsano y cumplimos con su deseo de publicar el mapa. Un deseo de más de 330 años que conseguimos ahora. Él realizó esta pieza para ello y no se pudo", ha asegurado en el acto de presentación el director de la BNE, Óscar Arroyo.

El documento, según Arroyo, es una pieza "muy pedida" en la institución, custodiada por el Servicio de Cartografía. "Por el formato inmanejable que tiene, se pensó que era necesario tener una edición del mismo en formato libro", ha señalado. El mapa tiene unas dimensiones de 238 x 293 centímetros y es una de las representaciones más detalladas de Cataluña de aquella época.

El proyecto, según ha proseguido Arroyo, se inició hace más de una década, con una restauración en 2015 en la que se realizó una digitalización con más de 1.300 imágenes que se pueden ver en la BNE. "Solo nos quedaba dar el paso de la publicación física", ha subrayado.

La nueva edición incluye cuatro estudios complementarios que analizan la figura de Borsano, su producción cartográfica y la importancia de la obra en la historia de la cartografía europea, española y catalana.

Por su parte, el director del ICGC, Antonio Magariños, ha reconocido el "tesón" de todas las instituciones y personas implicadas para que la obra se haya podido llevar a cabo. "Es muy importante haber complementado esta edición con los estudios que permiten conocer el proceso en el que se produce esta cartografía", ha indicado.

Además, para los lectores interesados en conocer la evolución del paisaje y de los núcleos urbanos en el territorio catalán, la coedición ofrece una comparación entre las vistas urbanas del siglo XVII que rodean el mapa y el ortofotomapa actual de Cataluña.

TOPONIMIA, HIDROGRAFÍA Y OROGRAFÍA

Borsano dibujó a pluma con tinta sepia esta pieza que acentuó con acuarela en diversos tonos. La imagen está rodeada de 16 planos de fortalezas y cinco vistas de ciudades como Tortosa, Berga o Cardona.

El autor dedicó la obra al rey Carlos II de España, a quien escribió cuando terminó este mapa para pedirle apoyo en la realización de una versión impresa que no se llegó a realizar. El cuerpo central del mapa ofrece información sobre la toponimia, la hidrografía, la orografía, la división en veguerías y la red de caminos reales. Borsano dibujó los deltas del Tordera, Besòs, Llobregat y Ebro.

Además, el mapa es una obra barroca llena de detalles ornamentales, como el retrato del rey Carlos II en el centro del título, la rosa de los vientos y seis barcos dibujados con gran cuidado en la parte inferior. También se pueden ver amorcillos con instrumentos científicos, músicos en Lleida y en el Castillo de Miravet e, incluso, un dibujante en Tortosa.