Boa Mistura presenta 'Alma' en Madrid, un mural de cocreación para "humanizar" el puerto de Santander

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo artístico Boa Mistura ha presentado este viernes en Madrid su obra 'Alma', cocreada con los residentes de Santander para "humanizar" el puerto de la ciudad, ubicado en un sector industrial, con la idea de reproducir esta alianza de arte y ciudadanía en ambas ciudades (Madrid y Santander), como han avanzado en un encuentro con los medios los impulsores principales del proyecto: Cantabria Labs, Tiempo de Arte y Puertos del Estado.

En rueda de prensa celebrada en el Museo Thyssen-Bornesmiza, los componentes de Boa Mistura, Pablo Purón y Javier Serrano, han explicado cómo fue la creación del mural, que se prolongó durante dos años. Así, Purón ha recalcado que en este mural --como suelen hacer en otras de sus obras-- buscaron estar en "armonía" con el contexto, por lo que el primer paso fue un encuentro con 71 residentes en Santander a quienes se les preguntó: "¿Qué significa el mar para la ciudad?".

Así, en reconocimiento a la "esencia" de Santander, como ha señalado el artista, la palabra 'Alma' fue escogida en una votación virtual en la que participaron más de 1.000 vecinos de la ciudad. Los artistas pintaron la palabra con letras triplicadas y superpuestas con tonalidades turquesas, ocres y amarillas, una paleta elegida "con cuidado", como ha explicado Serrano, y que interactúa entre sí debido al efecto de transparencia para, de esta forma, "entrar de lleno en la ciudad".

De este modo, han logrado transformar los cuatro silos industriales del Puerto de Santander en un gran mural participativo de más de 1.800 metros cuadrados. El proyecto es fruto de un proceso de escucha a través de unas dinámicas participativas organizadas con vecinos de la ciudad que compartieron sus emociones, recuerdos y palabras vinculadas al puerto y a la ciudad.

"HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL"

La obra pone en valor una palabra de la que "poco se habla", como ha indicado al respecto la CEO y directora general de Cantabria Labs, Susana Rodríguez Navarro, por lo que también ha resaltado el valor de este proyecto como "herramienta de transformación social", al "generar belleza compartida" y crear comunidad en una zona industrial, que normalmente es ajena a los ciudadanos.

Por su parte, la directora y fundadora de Tiempo de Arte, Merche Zubiaga, ha resaltado la colaboracion público-privada como una oportunidad de "miradas compartidas", en este caso, entre Puertos del Estado, Puerto de Santander, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria, como también las empresas Cantabria Labs y Grupo GOF, junto a los gestores culturales, Centro Botín y Tiempo de Arte.

A lo largo de estos dos años de trabajo, la directora académica en Estudios de Cinematografía de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Lucía Tello Díaz, ha hecho seguimiento del proceso para llevar a cabo el documental 'ALMA. Un viaje artístico con Boa Mistura', donde recupera la historia de "transformación de un lugar y su comunidad".

En esta línea, el director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornaza, Evalio Acevedo, ha asegurado que el arte es "una energía vital que sirve para transformar a las personas y a las sociedad", al tiempo que ha considerado que se trata de "una proyección" del entorno del día a día y sus desafíos.

De la misma forma, el director general Círculo de Bellas Artes Madrid, Valerio Rocco, ha insistido en el poder "transformador" del arte, y ha defendido que más allá de representar a la sociedad, puede "introducir a mundos nuevos", como ha puesto en manifiesto en la IV Jornada Tiempo de Arte 2025, celebrada tras la presentación.