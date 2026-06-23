El Bono Cultural alcanza récord histórico de peticiones en su primer día: 53.253 jóvenes lo han solicitado

Archivo - Una mujer pasa con su teléfono móvil por varios carteles de espectáculos culturales y conciertos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Bono Cultural que el Ministerio de Cultura presentó este lunes ha alcanzado un récord histórico de peticiones en su primer día, ya que un total de 53.253 jóvenes lo han solicitado.

Esta cifra representa un aumento del 80,42% en las solicitudes durante las primeras 24 horas respecto a 2025, cuando fue solicitado por 29.516 jóvenes, según han detallado fuentes de Cultura a Europa Press.

En la edición de 2024 fueron 21.343 los que solicitaron la ayuda, mientras que en la segunda edición, en 2023, se registraron en las primeras horas 15.284 jóvenes.

La ayuda de 400 euros para los jóvenes que cumplen 18 años este 2026 cuenta con algunas novedades en su quinta edición, ya que se podrá destinar también para la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales, como adelantó el ministro Ernest Urtasun el pasado año en una entrevista con Europa Press.

Los jóvenes podrán solicitar el Bono hasta el 31 de octubre y por primera vez, podrán hacerlo eligiendo entre dos modalidades: la primera se podrá destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural --en modalidad presencial y en línea--, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

En la segunda modalidad se podrán repartir los 400 euros en artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico --hasta 200 euros--; productos culturales en soporte físico --hasta 100 euros--; y consumo digital o en línea --hasta 100 euros--.

Con el objetivo de llegar a sectores de población más vulnerables, se ha establecido una colaboración con la Plataforma Tercer Sector, con el objetivo de que dé apoyo en la difusión de la actual convocatoria del Bono Cultural Joven y ayude a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud.

MÁS DE 500.000 JÓVENES PUEDEN SOLICITAR EL BONO CULTURAL

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este lunes el extracto de la convocatoria del Bono Cultural Joven 2026, dotado con un total de 160 millones de euros y una ayuda individual de 400 euros destinada a quienes cumplan 18 años a lo largo de este año.

Podrán beneficiarse de esta ayuda los jóvenes de nacionalidad española o con residencia legal en España que alcancen la mayoría de edad en 2026. También podrán solicitarla los solicitantes de asilo, personas en trámite de protección temporal y extranjeros extutelados en proceso de obtención del permiso de residencia.

La ayuda se concederá en forma de tarjeta prepago personal. Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica a través de la web oficial del programa. La resolución de concesión se dictará en un plazo máximo de seis meses desde la solicitud.

Una vez concedida la ayuda, las tarjetas prepago se facilitarán a través de una aplicación móvil, aunque también podrá emitirse una tarjeta física en caso de no disponer de smartphone compatible.

El gasto deberá realizarse exclusivamente en establecimientos y entidades adheridas al programa, y los beneficiarios deberán justificar las compras realizadas. En caso de uso indebido o fraudulento, la tarjeta podrá ser bloqueada y se podrá exigir el reintegro de las cantidades correspondientes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, un total de 561.459 jóvenes son potenciales beneficiarios del Bono Cultural en toda España.