El Bono Cultural Joven 2026 arranca con 10.000 solicitudes y se podrá usar para instrumentos, material y cursos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha presentado este lunes el Bono Cultural Joven 2026, que ya han solicitado 10.000 jóvenes, con la novedad de que se podrá destinar también para la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales, tal y como adelantó el ministro Ernest Urtasun el pasado año en una entrevista con Europa Press.

"No queremos que la construcción de ciudadanos libres dependa del código postal o de la renta. Queremos democratizar el acceso a la cultura para todos los jóvenes. Es importante que los jóvenes de 18 años tengan el derecho a formarse culturalmente", ha asegurado el ministro en el acto de presentación del Bono Cultural Joven 2026, celebrado este lunes en el Teatro Valle-Inclán de Madrid.

Urtasun ha defendido la importancia del Bono Cultural como una herramienta que permite a los jóvenes "formarse como personas y como ciudadanos" y ha reconocido que, hasta ahora, la creación cultural era una vertiente que "faltaba" a la iniciativa. "El Bono Cultural puede ayudar a que nazcan nuevas vocaciones entre los jóvenes", ha afirmado.

Así, el Bono Cultural Joven arranca este lunes su quinta edición con cerca de 10.000 solicitudes, como ha avanzado Urtasun, y los jóvenes podrán solicitar hasta el 31 de octubre. Esta ampliación en los productos y actividades disponibles a través del Bono responde a la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes, así como fomentar la cultura desde un rol más activo y participativo.

"Ampliamos el horizonte del Bono Cultural Joven porque queremos que no solo sirva para acceder a la cultura, sino también para hacer cultura. Porque la cultura no es únicamente consumo, es también prácticamente, creatividad, participación, comunidad y desarrollo personal", ha asegurado Urtasun.

Por primera vez, los jóvenes podrán solicitar esta ayuda de 400 euros eligiendo entre dos modalidades: la primera se podrá destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

En la segunda modalidad se podrán repartir los 400 euros en artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros); productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros); y consumo digital o en línea (hasta 100 euros).

Con el objetivo de llegar a sectores de población más vulnerables, se ha establecido una colaboración con la Plataforma Tercer Sector, con el objetivo de que dé apoyo en la difusión de la actual convocatoria del Bono Cultural Joven y ayude a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud.

El ministro ha confesado que, de haber existido el Bono Cultural cuando cumplió 18 años, lo habría destinado a comprar discos y asistir a conciertos a los que no pudo ir. "Recuerdo que no pude ir al de Pearl Jam en el Palau Sant Jordi de Barcelona", ha señalado.

Asimismo, la directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, Jazmín Beirak, ha señalado que el Ministerio quiere convertir el Bono Cultural Joven en una herramienta de equidad, con medidas específicas para favorecer el acceso de los jóvenes que afrontan mayores barreras económicas o sociales.

Según ha indicado, un estudio realizado por el departamento reveló que el 70% de los jóvenes de rentas altas solicitaron el bono, frente a solo el 30% de los pertenecientes a rentas más bajas, una diferencia que, a su juicio, evidencia la necesidad de introducir mecanismos para reducir las desigualdades en el acceso a la cultura.

MÁS DE 500.000 JÓVENES PUEDEN SOLICITAR EL BONO CULTURAL

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el extracto de la convocatoria del Bono Cultural Joven 2026, dotado con un total de 160 millones de euros y una ayuda individual de 400 euros destinada a quienes cumplan 18 años a lo largo de este año.

Podrán beneficiarse de esta ayuda los jóvenes de nacionalidad española o con residencia legal en España que alcancen la mayoría de edad en 2026. También podrán solicitarla los solicitantes de asilo, personas en trámite de protección temporal y extranjeros extutelados en proceso de obtención del permiso de residencia.

La ayuda se concederá en forma de tarjeta prepago personal. Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica a través de la web oficial del programa. La resolución de concesión se dictará en un plazo máximo de seis meses desde la solicitud.

Una vez concedida la ayuda, las tarjetas prepago se facilitarán a través de una aplicación móvil, aunque también podrá emitirse una tarjeta física en caso de no disponer de smartphone compatible.

El gasto deberá realizarse exclusivamente en establecimientos y entidades adheridas al programa, y los beneficiarios deberán justificar las compras realizadas. En caso de uso indebido o fraudulento, la tarjeta podrá ser bloqueada y se podrá exigir el reintegro de las cantidades correspondientes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, un total de 561.459 jóvenes son potenciales beneficiarios del Bono Cultural en toda España.