Borja Thyssen y Blanca Cuesta celebran la ampliación del Museo: "Le faltaba un espacio más contemporáneo"

Borja Thyssen y Blanca Cuesta, en la presentación de una exposición de Kenny Scharf. - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Borja Thyssen y Blanca Cuesta han celebrado que el Gobierno haya cedido a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza el Palacio de Hielo y del Automóvil de Madrid para la ampliación del museo porque consideran que le faltaba "un espacio más contemporáneo" y, a su juicio, demuestra que es "un museo vivo".

"Cuando el ministro nos lo comentó dijimos 'adelante', a este museo le faltaba un espacio más contemporáneo", ha comentado Borja Thyssen, este lunes en el Museo, durante una rueda de prensa para presentar una exposición de Kenny Scharf (Los Ángeles, 1958), miembro del movimiento artístico del East Village de Nueva York en la década de 1980 y pionero del arte urbano contemporáneo.

Borja Thyssen ha asegurado que es "un proyecto apasionante" que demuestra que el museo está "vivo" y que tiene la "suerte" de contar con las nuevas generaciones, como ellos, con su colección, y la de la fundación creada por Francesca Thyssen.