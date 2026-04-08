CaixaForum Madrid inaugura 'Soy Asurbanipal', muestra con 158 piezas del British Museum del "rey de Asiria y del mundo"

Dos visitantes admiran una de las piezas presentes en la exposición Asurbanipal en CaixaForum Madrid. - FUNDACIÓN LA CAIXA

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Madrid ha inaugurado este miércoles la exposición 'Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria', una muestra de 158 objetos de la colección del British Museum que recorre la vida y el legado del último gran soberano del Imperio asirio. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 4 de octubre en la capital.

Esta exposición es la décima colaboración de la Fundación 'laCaixa' con el British Museum y sitúa a los visitantes en la zona geográfica del actual Irak hace más de 2.600 años, en el siglo VII antes de Cristo. El reinado de Asurbanipal significó el punto álgido del Imperio asirio, que se extendía desde las costas del Mediterráneo oriental hasta las montañas del Irán occidental.

Asurbanipal incluso albergó en su palacio una biblioteca de tabletas cuneiformes con la ambición de reunir todo el conocimiento existente. No obstante, mantuvo un férreo control sobre sus territorios y vasallos, y no dudó en emplear, además de la estrategia y la diplomacia, también la violencia y el terror.

La exposición cuenta con siete ámbitos temáticos que retratan el perfil de un gobernante que, según CaixaForum Madrid, fue complejo, lleno de claroscuros, mezcla de violencia guerrera y erudición apasionada, creador de la primera gran biblioteca de la humanidad.

El público podrá conocer cuál fue su adiestramiento militar, como conducir carros, montar a caballo o el tiro con arco, y sus demostraciones de valentía como cazador de leones. Podrá contemplar la opulencia de los palacios en los que vivió y los jardines reales de Nínive, un oasis en el que crecía todo tipo de flora proveniente de cualquier parte del imperio. También propone profundizar en la biblioteca de manuscritos de escritura cuneiforme que Asurbanipal albergó en su palacio con la ambición de reunir todo el conocimiento del momento y que permitió conocer la medicina, la religión o la historia de la época.

PROYECTO DE MEDIACIÓN Y ACCESIBILIDAD

La exposición cuenta con un proyecto de mediación que toma como punto de partida la interpelación constante a la curiosidad del público. El objetivo es acercar al público a la Historia desde otro punto de vista.

La muestra tiene 14 puntos de mediación a lo largo del recorrido para favorecer la interacción y la experimentación. Entre ellos, por ejemplo, se han desarrollado dos audiovisuales que ponen el foco sobre las mujeres para darles voz a través de dos monólogos ficcionados.

También, a través de ilustraciones históricas animadas creadas 'ad hoc', se ha reconstruido la antigua capital del imperio, Níniveh y existe la oportunidad de escribir en cuneiforme a través de la mediación y de conocer a dos personajes españoles que, de un modo u otro, contribuyeron a dar a conocer la cultura asiria en España.