Carmen Calvo sobre la tauromaquía: "Me gustaría que si los toros tienen que acabar, fuera por una vía no impuesta"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, se ha referido este viernes al debate sobre el futuro de la tauromaquia y, sin ocultar su afición taurina, ha expresado su deseo de que si finalmente "los toros tienen que acabar", no sea por la vía de la imposición.

"Pienso, y lo he dicho muchas veces, que los toros acabarán o no acabarán algún día porque estén al hilo o no de los tiempos pero, preferiría que si tienen que acabar o no tienen que acabar, fuera por una vía no impuesta", ha argumentado Calvo en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, al ser preguntada por la posición del PSOE ante una posible ILP para promover la prohibición de las corridas.

Ha recordado, asimismo, que en su partido "mucha gente es taurina", aunque ha admitido que muchos no los reconozcan y ha bromeado con el hecho de que "es un tiempo generalizado de cobardes en este asunto y en todos". Asimismo, ha mostrado su predilección por las plazas de toros del sur más que por las del norte "porque son como más silenciosas para los toreros".

Al ser preguntada por la película de Albert Serra, 'Tardes de soledad', que se estrena este viernes en los cines, la presidenta del Consejo de Estado ha asegurado no haber tenido ocasión de verla, aunque ha reconocido que "te gusten o no los toros todo lo que envuelve a la posición humana de un torero para acometer el riesgo es un asuntazo". "La libertad de la vida y la muerte son los grandes temas que movilizan la propia vida", ha concluido.