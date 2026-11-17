Artistas iberoamericanos en una presentación en Salvador de Bahía, Brasil. OEI - Cedida

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Carta Cultural Iberoamericana ha sido renovada, veinte años después de su aprobación, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid este mes de noviembre. Se trata de la renovación del principal instrumento político de referencia para la cooperación cultural regional y el fortalecimiento del Espacio Cultural Iberoamericano.

La actualización responde a la necesidad de adaptar este marco común a las profundas transformaciones sociales, culturales, económicas, tecnológicas y ambientales experimentadas por Iberoamérica durante las últimas dos décadas. El proceso parte del mandato de la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura, celebrada en Barcelona en septiembre de 2025.

A partir de este mandato, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ministerio de Cultura de España, en su calidad de Secretaría Pro Tempore, coordinaron durante 2026 un amplio proceso de revisión y participación que permitió actualizar y ampliar los compromisos recogidos en el documento aprobado originalmente en 2006.

El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, ha señalado que “la actualización, fruto de un amplio proceso participativo, sitúa los derechos culturales en el centro de las políticas públicas, reforzando la diversidad cultural y lingüística, la inclusión y el acceso equitativo a la cultura” y ha añadido que “para España, esta Carta renovada representa también una oportunidad para fortalecer la cooperación cultural entre Europa e Iberoamérica”.

Por su parte, el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, ha indicado que ‘la cultura es el alma y el motor de Iberoamérica. Actualizar nuestra Carta Cultural nos permite proyectar nuestra diversidad y talento hacia el futuro, garantizando que la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible pongan siempre a las personas y a los creadores en el centro”.

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, ha señalado que “la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana es una magnífica noticia para nuestra región y una muestra del enorme valor de la cooperación y el diálogo que Iberoamérica es capaz de construir. Dos décadas después, renovamos nuestra apuesta por la cultura como derecho, como bien público y como elemento esencial para el desarrollo de nuestras sociedades”.

La Carta actualizada reafirma la cultura como un derecho fundamental, un bien público esencial y un factor decisivo para la democracia, la paz, la cohesión social y el desarrollo sostenible, al tiempo que renueva la voluntad política de los países de seguir construyendo, desde la diversidad y la cooperación, un Espacio Cultural Iberoamericano fortalecido, inclusivo y preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI.

Principales novedades en la Carta Cultural

Entre las principales novedades, la actualización consolida los derechos culturales como eje de las políticas públicas y fortalece la democracia cultural, la participación ciudadana y el acceso equitativo a la vida cultural. Asimismo, amplía los compromisos relativos a la igualdad de género, la inclusión, la accesibilidad y la no discriminación, y reconoce de manera explícita la diversidad cultural, lingüística y biocultural de Iberoamérica desde una perspectiva intercultural.

Uno de los avances más significativos es la incorporación de los desafíos vinculados con la transformación digital. La Carta presta especial atención al ejercicio de los derechos culturales y autorales en los entornos digitales y promueve un uso ético de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, atendiendo a su creciente impacto sobre la creación, la producción, el acceso y la participación en la vida cultural.

La actualización fortalece también la consideración de los ecosistemas culturales y creativos, reconoce el papel de artistas, personas creadoras y trabajadoras de la cultura, y subraya la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo y la sostenibilidad de su actividad.

Al mismo tiempo, otorga mayor relevancia a la relación entre cultura, sostenibilidad ambiental y acción climática, así como a la protección del patrimonio cultural, los territorios y los bienes comunes. La cooperación cultural se reafirma, en este contexto, como una herramienta para reducir asimetrías, fortalecer las capacidades institucionales y proyectar internacionalmente la diversidad cultural de Iberoamérica.

Un proceso de diálogo y participación regional

La actualización de la Carta es resultado de un amplio proceso participativo desarrollado durante 2026, en el que han intervenido los Estados iberoamericanos, especialistas, representantes de la sociedad civil, comunidades culturales, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas creadoras y representantes del ámbito académico.

El proceso incorporó asimismo el seminario ‘20 años de la Carta Cultural Iberoamericana’, celebrado en mayo en Montevideo, así como una consulta participativa desarrollada bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura de España a través de sesiones en línea en las que especialistas y representantes de diferentes sectores aportaron reflexiones en torno a la libertad artística, los derechos culturales, la igualdad de género, la inteligencia artificial, la educación artística, la financiación cultural, el patrimonio y la diversidad.

Veinte años de la Carta Cultural Iberoamericana

La Carta Cultural Iberoamericana fue aprobada en la XVI Cumbre Iberoamericana, celebrada en Montevideo, Uruguay, en 2006. Desde entonces constituye el principal instrumento político de referencia para la cooperación cultural iberoamericana y uno de los fundamentos del Espacio Cultural Iberoamericano.

A lo largo de estas dos décadas, la Carta ha proporcionado un marco común para reconocer el valor de la cultura y los derechos culturales, promover la diversidad cultural, fortalecer las políticas públicas e impulsar la cooperación entre los países iberoamericanos.

Su actualización, veinte años después, expresa la voluntad de los países de preservar los principios que dieron origen a la Carta y, al mismo tiempo, proyectarlos hacia los desafíos contemporáneos, fortaleciendo el papel de la cultura como espacio de diálogo entre los pueblos, construcción democrática, ejercicio de derechos y cooperación.