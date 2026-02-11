Casa de la Arquitectura y Fundación Thyssen acuerdan impulsar el diálogo entre arte, arquitectura y bienestar urbano

Archivo - Edificio del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a 8 de septiembre, en Madrid (España). El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza es la Institución pública que alberga en el Palacio de Villahermosa una de las Colecciones pictóricas más importantes del - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La Casa de la Arquitectura y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza han firmado este miércoles un protocolo general de actuación con el objetivo de establecer un marco estable de colaboración que permita impulsar proyectos vinculados a la difusión del conocimiento arquitectónico y artístico.

Esta alianza institucional, según informa el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, representa un paso significativo en la construcción de un diálogo sostenido entre arquitectura y arte, entendidos como disciplinas profundamente vinculadas a la configuración de las ciudades y a la mejora de la calidad de vida.

A través de este protocolo, ambas instituciones manifiestan su voluntad de aunar esfuerzos para ampliar el alcance cultural de sus respectivas programaciones y fomentar una mirada transversal sobre el entorno construido.

Por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el protocolo ha sido firmado por el secretario de estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y por el secretario General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero; por parte de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ha sido suscrito por su director gerente, Evelio Acevedo, y su director artístico, Guillermo Solana.

En el marco de esta colaboración, ambas entidades trabajarán conjuntamente en la exposición 'El bienestar en la ciudad', organizada por La Casa de la Arquitectura, que se inaugurará el próximo 23 de abril.

La Fundación autorizará la reproducción de determinadas obras de su Colección Permanente y desarrollará un recorrido específico en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza centrado en la relación entre arte, ciudad y calidad de vida, accesible también en formato digital.

El acuerdo contempla asimismo la organización de actividades de mediación cultural y visitas guiadas, así como el intercambio de información y la coordinación institucional necesaria para garantizar el adecuado desarrollo de las actuaciones previstas.