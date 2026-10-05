Casa de la Arquitectura incorpora a dos premios Pritzker, Moneo y Chipperfield, a su Patronato y prepara su ampliación

Archivo - El arquitecto londinense David Chipperfield. - ADRIAN CAPELO - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Arquitectura (ES_ARQ) ha celebrado este lunes la reunión constitutiva de su Patronato, con la incorporación de dos premios Pritzker, David Chipperfield y Rafael Moneo, en un órgano que afronta como principales retos para los próximos años la ampliación de la institución, el desarrollo de una colección y la creación de un archivo de la arquitectura española.

La sesión ha estado presidida por el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, y ha contado con la participación de Chipperfield y Moneo, junto a otros arquitectos como Benedetta Tagliabue, María Langarita, Fuensanta Nieto, Emilio Tuñón, Luca Molinari y Pablo Millán.

El Patronato también está integrado por representantes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Cultura, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y la Conferencia de Escuelas de Arquitectura de España.

El Patronato, regulado por el Real Decreto 1125/2023, es el principal órgano de gobierno de la Casa de la Arquitectura y tiene entre sus funciones el asesoramiento, la coordinación y el seguimiento de la institución, así como el establecimiento de sus directrices generales, la aprobación de los planes de actuación y la memoria anual y el informe de los programas expositivos y de colecciones.

Entre los principales proyectos para esta nueva etapa se encuentra la ampliación de la Casa de la Arquitectura, cuyo proyecto ganador, de los arquitectos Josep Ferrando y Carles Enrich, contempla 5.322 metros cuadrados construidos adicionales. La intervención permitirá incorporar nuevos espacios destinados a colecciones, biblioteca, auditorio, cafetería y otras áreas.

Asimismo, el Patronato deberá contribuir a definir los criterios para el futuro archivo de la arquitectura española y para el crecimiento de la colección de la institución, que incluye dibujos, documentos, planos, imágenes y otros bienes vinculados a la arquitectura y el urbanismo.

Durante la reunión también se ha abordado la futura dirección de la Casa de la Arquitectura, cuya plaza se cubrirá mediante un procedimiento abierto con publicidad y concurrencia, con participación del Patronato y asistencia de un comité independiente de expertos y profesionales del sector.

Desde su apertura en 2023, la Casa de la Arquitectura ha recibido más de 120.000 visitantes y ha organizado más de una decena de exposiciones, consolidándose como un espacio para la difusión de la arquitectura española y el acercamiento de esta disciplina a la ciudadanía, según ha destacado el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura.

La institución inaugurará este jueves, 8 de octubre, a las 19.00 horas, tres nuevas exposiciones. La primera, '¡Arquitectura en fiesta!', comisariada por Pau M. Just, Jaime Gutiérrez Armendariz e Itziar Molinero Miranda, muestra arquitecturas vinculadas a la fiesta y explora su capacidad para generar cultura con valor social y convertirse en lugares de encuentro.

'Internalities', itinerancia del Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2025, comisariada por Roi Salgueiro y Manuel Bouzas, aborda la capacidad de la arquitectura para reducir las externalidades medioambientales asociadas a los procesos de producción y avanzar hacia la descarbonización.

Por último, 'Recursos Naturales', comisariada por Carlos Quintáns, parte del interés y la investigación en torno a los recorridos que realizan los materiales antes de formar parte del proceso constructivo