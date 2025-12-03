Las CC.AA del PP trasladan a Urtasun su "preocupación máxima" por un posible cese de programas culturales

Archivo - Sala de cine - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Cultura de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han trasladado este miércoles al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la Conferencia Sectorial su "preocupación máxima" por la inminente finalización de los fondos europeos del periodo 2021-2027 y la falta de claridad del Ministerio sobre la continuidad de programas culturales que dependen de ellos.

Según informan fuentes del PP a Europa Press, los consejeros han advertido que la política cultural del Gobierno necesita "más rigor y menos propaganda". En conjunto, las comunidades del PP han exigido certidumbre, transparencia y respeto al sector cultural frente a un Ministerio que, "a falta de Presupuestos y con fondos europeos agotándose, sigue sin un plan claro para 2026".

Precisamente, Andalucía, Madrid, Extremadura y Aragón han advertido que, sin una planificación "seria", en 2026 no podrán mantenerse ayudas esenciales -como las dirigidas a salas de exhibición, programas audiovisuales o iniciativas como Cine Sénior-, lo que afectaría de forma directa al tejido cultural y al empleo en el sector. Sin embargo, tras la reunión, Urtasun se ha comprometido concretamente a que continúe el programa Cine Sénior con o sin presupuestos.

Los responsables autonómicos han señalado también el impacto que tiene sobre la cultura la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. En este caso, La Rioja, Baleares, Valencia y Castilla y León han reclamado explicaciones sobre cómo piensa el Ministerio sostener convocatorias y líneas de apoyo con unas cuentas prorrogadas.

Asimismo, han denunciado que el reparto de ayudas no está siguiendo criterios transparentes ni objetivos y consideran que se llevan a cabo "con un sesgo político evidente en ámbitos como el Plan de Derechos Culturales o la distribución de fondos vinculados a la DANA".

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha pedido, además, claridad sobre los incentivos audiovisuales y sobre el grado real de ejecución del Spain Audiovisual Hub. Aragón ha alertado del impacto que tendría una interpretación expansiva del Plan de Derechos Culturales sobre las competencias autonómicas, mientras que Extremadura ha pedido que las políticas de memoria democrática se orienten a las exhumaciones y al apoyo a las familias y "no a campañas identitarias" y Valencia ha reclamado explicaciones por las acusaciones "infundadas del Ministerio tras la DANA".

LA GENERACIÓN DEL 27 Y SÁNCHEZ MEJÍAS

Sobre la polémica por el supuesto veto al escritor y torero Ignacio Sánchez Mejías, negado por Urtasun en los Desayunos Informativos de Europa Press, Andalucía y Castilla y León han reclamado al Ministerio que asegure la presencia de Ignacio Sánchez Mejías en el programa oficial del Centenario y que incorpore a todas las entidades, fundaciones y expertos vinculados al legado de la Edad de Plata.

Ambas comunidades han insistido en que no puede celebrarse el Centenario desde un enfoque "sesgado o ideologizado". Por ello han reiterado incluir al anfitrión y mecenas que hizo posible el encuentro de 1927, como junto a figuras como María Teresa León o Jorge Guillén, para ilustrar adecuadamente la historia literaria de España. "Va a estar Sánchez Mejías y van a estar figuras relevantes del 27", ha asegurado Urtasun también tras la reunión.

Los consejeros han recalcado que seguirán trabajando con "rigor, eficacia y eficiencia" para generar las condiciones de posibilidad de una vida digna, reconociendo las tradiciones y vanguardias, con políticas culturales de cohesión territorial, cooperación y proyección exterior.