El CDN homenajeará a Lorca y tratará el "estigma" de la menstruación en su temporada teatral 2026/27

El CDN homenajeará a Lorca y tratará el "estigma" de la menstruación con sus obras de teatro en la temporada 2026/27 - CDN

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional acogerá en su temporada 2026/27 obras de teatro con las que homenajeará a Federico García Lorca, en el marco del Centenario de la Generación del 27, además de abordar el "estigma" de la menstruación o la posibilidad de usar la "violencia para defender la democracia", según el director del CDN, Alfredo Sanzol.

"Algunos de los temas que saldrán a escena son sobre la guerra, la memoria histórica, la maternidad, el feminismo, los totalitarismos, las capacidades diferentes, la desigualdad, la vivienda y las migraciones. En el fondo, la mayoría enlaza con dos grandes cuestiones: cómo construimos nuestra identidad y nuestra convivencia", ha explicado la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia, en rueda de prensa durante la presentación de la temporada.

Concretamente, la obra con la que entidad participará en el Centenario de la Generación del 27 es con 'Diálogos', que dirigirá Sanzol. El director versiona y dirige estas piezas breves que son momentos de recogimiento de Lorca y que nacieron como experimentos surrealistas, publicados algunos de ellos en vida del autor, mientras que otros permanecieron inéditos hasta que fueron rescatados por Andrew A. Anderson en 1998.

El "estigma" de la menstruación se tratará en 'Manchas de sangre', una creación de la compañía Torta Torta formada por dos de las integrantes de la compañía gallega A Panadaría, Areta Bolado y Ailén Kendelman. La pieza de humor se pregunta "por qué hay sangre que da asco y se oculta con vergüenza y hay otra honorable, la de los héroes de guerra".

Bajo el lema 'Desde el drama hacia el futuro', el CDN programará 23 producciones, de las que 16 son estrenos absolutos; el tradicional ciclo familiar de 'Titerescena', que incluye 9 montajes de títeres; y 58 actividades complementarias de Acción Dramática.

A diferencia de la temporada pasada, en este nuevo curso más de un 47% de dramaturgia y dirección estará a cargo de creadoras mujeres y más de un 52% de creadores hombres. En 2025/26, la presencia de mujeres alcanzó el 51%.

Por otro lado, la entidad se acerca al "teatro accesible" con el montaje inclusivo 'ICTUS (Anatomía de 'La última lección' de Castelao)' con 28 representaciones íntegramente accesibles y del resto de la programación hasta 14 funciones con sobretitulado, audiodescripción y sonido amplificado.

La Sala Grande del Teatro Valle-Inclán acogerá siete montajes y la temporada arranca con el montaje internacional 'Pinocchio(live)#3', una performance escénica creada y dirigida por Alice Laloy para 22 intérpretes --niños y jóvenes-- y dos percusionistas adolescentes.

Después será el turno de 'La Punzión' con dramaturgia de Esther F. Carrodeguas y dirección de Beatriz Jaén, que ponen el foco en ChatGPT; 'Avalancha', con texto y dirección de Pau Palacios y Àlex Serrano; 'Catarina e a beleza de matar fascistas' y 'By Heart', dos montajes escritos y dirigidos por el director del Festival d'Avignon, Tiago Rodrigues; o 'La tercera fuga', escrita y dirigida por Victoria Szpunberg, que ha obtenido 3 galardones en la última edición de los Premios Max.

La Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán ofrecerá otras seis producciones entre las que está 'Quiero imaginar un mundo', propuesta de Nuevos Dramáticos, que esta temporada han trabajado con Lautaro Perotti y Claudio Tolcachir; 'Oniro', escrita y dirigida por Estitxu Zaldua; 'Europa catacrack', con texto y dirección de Maite Pérez Astorga; o 'Una pequeña historia de superación', que es la nueva obra escrita y dirigida por Berta Prieto y Lola Rosales.

La Sala El Mirlo Blanco del Teatro Valle-Inclán acogerá el ciclo Titerescena, una colaboración del Dramático con el Centro Internacional del Títere de Tolosa (TOPIC) dirigido al público familiar. Este año, las funciones incluirán los siguientes títulos: 'Biblioteca de ruidos y sonidos', 'Un trozo de pan', 'Sòmion', 'Malaika', 'Flor de greguerías', 'Monstruo rosa', 'Tretatxu', 'El circo de los gerundios' y 'El pozo de los mil demonios'.

La Sala Grande del Teatro María Guerrero presentará cinco obras teatrales dentro de su programación: 'Los huesos', dirigida por Manuela Infante; 'Magda', dirigida por Chela De Ferrari; 'Justices', dirigida por Clément Papachristou; 'Los fugaces', dirigida por Denise Despeyroux; y 'Un drama romántico', dirigida por Lucía Carballal.

Finalmente, la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero exhibirá cinco representaciones: 'Al final de las cosas', escrita y dirigida por Noemi Rodríguez; 'Museo de los relámpagos', creación de Shaday Larios y Jomi Oligor; 'Club Cariño', escrita y dirigida por Anto Rodríguez; 'Manchas de sangre', escrita y dirigida por Areta Bolado y Ailén Kendelman; y 'Como un árbol que cae en mitad del bosque', escrita por Sergio Serrano.