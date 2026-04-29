El CDN presenta 'Tinieblas', una obra de teatro que tiene la niebla como protagonista escénico

El CDN presenta 'Tinieblas', una obra de teatro que tiene la niebla como protagonista escénico
El CDN presenta 'Tinieblas', una obra de teatro que tiene la niebla como protagonista escénico - CDN
Europa Press Cultura
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 14:47
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    MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Centro Dramático Nacional ha presentado 'Tinieblas', una pieza escrita y dirigida por la artista visual Edurne Rubio que da protagonismo a la niebla como elemento escénico.

   Con este montaje, Rubio propone una experiencia sensorial que invita al espectador "a abandonar el control y adentrarse en lo desconocido".

    "La pieza invita a perderse en el teatro y quizás, en ese estado, encontrar otros caminos posibles. Si el espectador no intenta mantener el control, se perderá y, cuando se encuentre, ya no estará solo", ha explicado.

    Según define la autora y directora, es un espectáculo sobre personas que se pierden o sobre personas que buscan a aquellas que se han perdido.

   Así, el CDN convertirá la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán en un paisaje sensorial entre oscuridad.

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