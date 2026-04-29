El CDN presenta 'Tinieblas', una obra de teatro que tiene la niebla como protagonista escénico - CDN

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional ha presentado 'Tinieblas', una pieza escrita y dirigida por la artista visual Edurne Rubio que da protagonismo a la niebla como elemento escénico.

Con este montaje, Rubio propone una experiencia sensorial que invita al espectador "a abandonar el control y adentrarse en lo desconocido".

"La pieza invita a perderse en el teatro y quizás, en ese estado, encontrar otros caminos posibles. Si el espectador no intenta mantener el control, se perderá y, cuando se encuentre, ya no estará solo", ha explicado.

Según define la autora y directora, es un espectáculo sobre personas que se pierden o sobre personas que buscan a aquellas que se han perdido.

Así, el CDN convertirá la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán en un paisaje sensorial entre oscuridad.