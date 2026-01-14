CEDRO lanza la IV edición de la campaña '12 razones' para entender el valor de los derechos de autor para la sociedad

Archivo - Un móvil con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial), a 24 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España se sitúa a la cabeza del desar - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

CEDRO ha puesto en marcha la cuarta edición de la campaña '12 razones para entender el valor de los derechos de autor para la sociedad', con la que difundirá un mensaje por cada mes de 2026 sobre la importancia social y cultural de la propiedad intelectual y los derechos de autor de las obras escritas.

Según ha informado la entidad, el objetivo es visibilizar cómo la protección y el respeto a estos derechos "garantizan una cultura que enriquece la educación", fortalece la identidad, "fomenta el pensamiento crítico y abre nuevas oportunidades para toda la sociedad".

La iniciativa se podrá consultar a través de la web y redes sociales de CEDRO, donde podrá seguirse con la etiqueta #12Razones. Además, cualquier persona interesada puede inscribirse para recibir mensualmente cada una de las razones que conforman la campaña.

La primera razón, correspondiente al mes de enero, defiende que "los derechos de autor no frenan la innovación, la hacen posible". "Permiten una innovación más abierta, equilibrada y plural", añade.

Según ha apuntado el director general de CEDRO, Jorge Corrales, esta iniciativa "busca acercar a la sociedad el significado de los derechos de autor de escritores, escritoras, traductores, traductoras, periodistas y el colectivo editorial que sirven para reconocer y remunerar el esfuerzo profesional y creativo que hay detrás de cada obra".

IA RESPETUOSA CON LOS DERECHOS DE AUTOR

La iniciativa también pone el foco en los retos del entorno digital y, especialmente, en el auge de la inteligencia artificial. En este contexto, CEDRO defiende la necesidad de garantizar la remuneración, autorización y transparencia de estos sistemas.

"Ya estamos viendo que, cuando las herramientas de IA no realizan un uso respetuoso de las obras editoriales, se producen sesgos, diferentes formas de discriminación y vulneración de los derechos de los autores, autores, editores y editoras en su desarrollo, aplicación y resultados", ha declarado Corrales.

En este contexto, la iniciativa recuerda que los derechos de autor "sostienen una cultura escrita diversa y plural, fortalecen una sociedad crítica, informada y libre".