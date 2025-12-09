El Cervantes denuncia que la "actitud agresiva" de Trump hacia el español "complica" la apertura de un centro en Miami

Archivo - El autor Luis García Montero, durante una entrevista con Europa Press por la presentación de su libro ‘Prometeo’, en el Instituto Cervantes, a 14 de junio de 2022, en Madrid (España). La obra reúne los textos de García Montero centrados en la fi - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha denunciado que la "actitud agresiva" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el español, "complica" los planes de la institución de abrir un centro en Miami.

"Sí, complica la apertura de ese tipo de centros y por eso hay que ser prudente. Se está llevando a cabo una política de preparación con las universidades desde el centro de Nueva York, con la colaboración también del centro de Chicago y podremos ir concretando las posibilidades en el próximo curso, a ver qué posibilidades hay. La verdad es que la actitud de la presidencia de los Estados Unidos con esas declaraciones tan agresivas que está haciendo contra la Unión Europea complica las cosas", ha añadido García Montero durante un encuentro con medios de comunicación para repasar los datos del curso 2024-2025.

Aun así, ha defendido que el Cervantes está acostumbrado a ese tipo de "dificultades" y ha asegurado que usará la cultura como herramienta en un ámbito en el que hay enfrentamiento entre instituciones políticas.

"La cultura es un puente que a veces sirve para trabajar por debajo de los enfrentamientos políticos y para ir creando nuevas realidades. El Instituto Cervantes está muy acostumbrado a ese tipo de dificultades y muy acostumbrado a utilizar la cultura como ámbito de hermanamiento cuando hay un enfrentamiento radical entre las instituciones políticas", ha apuntado.

El Cervantes acoge este martes la reunión de su Patronato en Aranjuez, que presidirán los reyes Felipe VI y Letizia y a la que asistirán tanto el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como los ministros de Exteriores y Cultura, José Manuel Albares y Ernest Urtasun, respectivamente.

Previamente, García Montero ha presentado los resultados del curso y ha planteado algunas de las perspectivas para el siguiente ejercicio. Así, ha adelantado que tienen "necesidad" de estar presentes en Canadá -"posiblemente en Toronto"- y en Estados Unidos. Aunque sí ha mencionado estos dos países, el director de la institución ha explicado que prefiere esperar a que esta posibilidad esté más "consolidada" y no adelantar nada más.

Precisamente, el director del Cervantes ha asegurado que Trump mantiene su beligerancia -y de una manera "muy agresiva"- contra el español y sus hablantes en Estados Unidos.

"Hay más de 60 millones de ciudadanos norteamericanos de origen hispano y más de 40 millones que tienen el español como primera lengua y como lengua materna. De manera que los agravios de Donald Trump al español no son agravios a España o a México. Son agravios a una parte muy significativa de su población y es muy triste estar asistiendo -cómo se analiza desde el Observatorio- a políticas que llaman a ridiculizar a alumnos de colegios que hablan español, por ejemplo", ha apuntado.

García Montero se ha referido a su última visita al país, cuando se reunió con representantes de los departamentos de español de la Universidad de Harvard, en Boston (Massachusetts) y de la Universidad de Columbia, en Nueva York, quienes se mostraban "muy preocupados" por las declaraciones del presidente de Estados Unidos contra los hispanos. Trump se ha referido a ellos como "violadores" y les ha acusado de "comer mascotas".

Así, considera que estas declaraciones hacen que "muchos padres de origen hispano" intenten que sus hijos "olviden el español" y tengan el inglés como único idioma. "Una a de las claves que está haciendo en Estados Unidos (el Instituto Cervantes) es analizar el español como lengua de herencia y ver de qué modo se puede mantener y potenciar el español en las familias que de primera a segunda generación", ha planteado.