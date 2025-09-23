El ciclo de conciertos MusaE ofrecerá 45 conciertos en diferentes Museos Estatales, con más de un centenar de artistas

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del ciclo de actuaciones musicales MusaE ofrecerá 45 conciertos en diferentes Museos Estatales de todo el país para los que contará con más de cien jóvenes artistas.

Esta cita organizada por el Ministerio de Cultura y Acción Cultural Española (AC/E) y comisariada por Juventudes Musicales de España tendrá lugar desde septiembre de 2025 hasta marzo de 2026 y en ellos habrá propuestas de jazz, flamenco y propuestas de poesía-rap.

"MusaE permite acercar los museos a nuevos públicos y crear espacios vivos, donde el diálogo entre las colecciones y la música genera experiencias únicas. A la vez sirve de plataforma para la proyección de jóvenes intérpretes que tienen la oportunidad de actuar en el marco singular que ofrecen estos museos para interpretar y escuchar música de calidad", han expresado desde el Ministerio de Cultura.

La temporada arrancará en el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida el 28 de septiembre con un recital de la pianista Irene Palencia. La programación continuará en octubre con el concierto del guitarrista Alejandro Villamayor, el jueves 23 a las 18:00 horas en el Museo del Traje de Madrid y la actuación de Dúo Palau el lunes 27 a las 20 horas en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'Gonzalez Martí' de Valencia.

CONCIERTOS Y MICRO-RECITALES

Cada uno de los museos estatales acoge en esta edición tres propuestas diferentes de diferentes estilos, tanto de conciertos, que se desarrollarán en los espacios principales de cada museo, como de micro-recitales, actuaciones de 15 minutos repartidas por las salas de exposición de manera itinerante.

Como han explicado, todos los programas y repertorios han sido especialmente concebidos para el museo en el que se interpretan, con la condición de que "la música dialogue con el patrimonio expuesto o la temática de la colección".

DIFERENTES CIUDADES

El programa MusaE 25/26 se desarrolla en diferentes museos estatales repartidos en distintas ciudades: el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA, en Cartagena; el Museo del Greco y el Museo Sefardí, en Toledo; el Museo Casa de Cervantes y el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid; el Museo Nacional de Arte Romano, en Mérida; el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar; el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí', en Valencia; y en Madrid, el Museo de América, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Cerralbo, el Museo Nacional del Romanticismo y el Museo del Traje.

La asistencia a los conciertos puede requerir inscripción previa en algunos casos, debido al límite de aforo. Por ello, desde la organización de MusaE recomiendan consultar las páginas web de los museos.