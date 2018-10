Cinco obras resultan ganadoras de la I Convocatoria de Teatro Autor Exprés 2018

Publicado 27/07/2018 18:33:57 CET

La Fundación SGAE ha publicado la resolución de la Primera Convocatoria 2018 para la edición de textos teatrales Teatroautor Exprés y, en total, cinco obras han sido seleccionadas y serán publicadas dentro de la colección homónima.

Así, las obras ganadoras han sido 'Sashimi de riñón' de Víctor Manuel Almazán Aguado; 'Qué pasó con Michael Jackson' de Xavo Giménez y María Cárdenas; 'A.K.A. (Also Known As)' de Daniel J. Meyer; 'María llena eres' de Luis Fernando Quinteros y 'Siempre a la verita tuya' de Manuel Veiga Giménez.

Un jurado, compuesto por los críticos y especialistas Julio Bravo, Imma Fernández y Arantxa Vela ha seleccionado estas cinco obras que serán publicados dentro de la colección Teatroautor Exprés.

Esta línea tiene como objetivo colaborar con los autores en la promoción de sus trabajos recientemente estrenados, poniendo a su disposición una serie de ejemplares impresos de su obra para su difusión entre críticos, compañías, productores, programadores, académicos y otros profesionales del sector de las Artes Escénicas.