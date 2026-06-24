El Círculo de Bellas Artes recupera la producción teatral con 'El Borbón rojo'

La producción teatral con 'El Borbón rojo' - EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Bellas Artes ha recuperado la producción de obras teatrales con 'El Borbón rojo', montaje que podrá verse en el Teatro Fernando de Rojas del 25 al 27 de junio.

La coproducción del CBA junto a Estival Producciones es la tercera entrega de la tetralogía 'Todo por la Corona', escrita por Ignacio Amestoy y dirigida por Ainhoa Amestoy.

Así, revisita la historia reciente de la monarquía española desde una mirada "crítica y contemporánea", poniendo el foco en don Juan de Borbón.

"Quien habría sido Juan III atraviesa su vida desde un presente suspendido, entrenándose --literal y simbólicamente-- para un trono que nunca llegó. En ese tránsito le acompaña Francesillo de Zúñiga, bufón y cronista del siglo XVI, que actúa como confidente, entrenador y contrapunto, en un diálogo que mezcla lo trágico y lo irónico", explica el CBA.

Precisamente, la obra recorre los episodios clave de la biografía del Conde de Barcelona, desde su intento de restaurar la monarquía a sus tensiones con Franco, pasando por su relación con Juan Carlos y sus continuos "desplazamientos ideológicos". Todo ello en un espacio escénico que evoca el Panteón de los Reyes de El Escorial.