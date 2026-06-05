Círculo Fortuny premia a unos campaneros de Palencia, una cestera vasca, un taller de Cáceres o un mosaista alicantino

Archivo - V Edición De Los Premios Maestro Artesano Círculo Fortuny - CÍRCULO FORTUNY - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los galardonados de la V edición de los Premios Maestro Artesano Círculo Fortuny han sido una saga de campaneros de Palencia con más de 3 siglos de trayectoria, una cestera vasca afincada en Galicia y bióloga de formación, un histórico taller artesano de tinajas de Cáceres, y un mosaista alicantino establecido en Madrid.

En concreto, el premio Mejor Trayectoria Artesanal ha sido para Tinajas Moreno León (Cáceres). La pieza más antigua de la casa data de 1783. Esto sitúa a Antonio Moreno como la décima generación constatable de Tinajas Moreno León, con sede en Torrejoncillo (Cáceres).

En la categoría Tesoro Viviente, el galaronado ha sido Manuel Quintana (Palencia). La saga de los Quintana lleva más de tres siglos, generación tras generación, dedicados a la fundición de campanas. Hasta un total de 60 campanas en las que figura el apellido Quintana se han catalogado en Tierra de Campos.

El premio Mejor Artesana de Vanguardia ha sido para Idoia Cuesta (Euskadi, afincada en Galicia). Idoia Cuesta destaca por su trabajo en el ámbito de la cestería trascendiendo las técnicas tradicionales y explorando nuevas posibilidades a partir de la combinación de materiales, conocimientos y procesos creativos.

El Joven Promesa ha sido Iván Alvarado de Mosaista (Alicante, afincado en Madrid), quien ha recuperado el oficio, diseño, producción y restauración de baldosas hidráulicas artesanales, actividad que alcanzó su esplendor a finales del siglo XIX.

Tras el cierre del último taller que elaboraba baldosas hidráulicas en España en 1979, asumió el reto de rescatar una técnica extinguida para devolverle su lugar en la arquitectura con personalidad y excelencia. Su trayectoria es el testimonio de una entrega absoluta a un oficio que estuvo muerto durante décadas y que hoy, gracias a su visión y desde su taller en Madrid, vuelve a ser un referente de excelencia y distinción.

Círculo Fortuny impulsa desde 2022 los Premios Maestro Artesano con el objetivo de visibilizar y salvaguardar la alta artesanía como un valor esencial de nuestra identidad cultural, económica y creativa.

Coincidiendo con este quinto aniversario, Círculo Fortuny ha querido poner el foco en en algunos de los grandes desafíos y oportunidades que hoy resultan decisivas para impulsar los oficios de excelencia en España, en un contexto cada vez más vinculado a la autenticidad y el valor diferencial de lo hecho a mano. Una visión que la entiende no solo como custodio de técnicas y oficios, sino también como generadora de marca, cultura, innovación y valor económico.

Entre esas claves está la necesidad de consolidar un ecosistema más sólido a partir de la conexión entre artesanía, marcas, sectores creativos e instituciones, así como de proyectar una imagen internacional contemporánea de excelencia, vinculada al saber hacer español.

Precisamente esa colaboración con las marcas, junto con la apuesta por el diseño y por una innovación en la que la tecnología puede actuar como aliada del oficio sin desvirtuarlo, resulta también fundamental para dar respuesta a otra de las grandes claves de futuro del sector: el relevo generacional y la continuidad de estos oficios de excelencia.