COLORXSTUDIOS se despide de Madrid después de tres días de arte, música, danza y moda

Concierto de Ca7riel y Paco Amororso dentro del festival de COLORXSTUDIOS - MARCO / COLORXSTUDIOS

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Tones of Madrid', comisariado por COLORXSTUDIOS , se ha despedido este jueves de la capital española después de tres días de arte, música en vivo-de la mano de Ca7riel y Paco Amoroso o Silvana Estrada-, mesas redondas y talleres de moda.

La plataforma Colors Studio propone un formato musical en el que los artistas emergentes muestren su arte en vídeos de estética minimalista. En España, artistas como Rus, Ralphie Choo o Amore han pasado por sus cabinas.

Aunque el festival ha tenido su epicentro en La Casa Encendida, también ha llegado hasta el Autocine de Madrid, dónde han actuado los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso.

En esta última jornada -que ha estado liderada por DAR, plataforma creativa y cultural nacida en Barcelona- la música y el arte han sido los protagonistas. Así, Antídoto Club ha puesto el sonido electrónico y urbano mientras que el artista Álvaro Costa -conocido como COS- ha impartido una clase pensada para explorar el proceso creativo desde dentro.

Cos, basado en Madrid, está conectado con la escena creativa 'underground' y su trabajo se mueve entre los tatuajes, la pintura y otras formas de expresión visual. También, esta misma noche han cerrado la cita Alú, Sabah, Enzo + Simbiat y Yapi, junto a los DJ 'sets' de JAVS y Oyana.

En paralelo, los diseñadores Eduardo González Vega (DÜA DÜA) y Ugo Boulard (BOULARD) han dirigido cada mañana un taller abierto de personalización textil, donde los asistentes pudieron acercarse a los procesos artesanales de creación de una prenda y experimentar con distintas técnicas de customización para dar forma a diseños únicos.

Antes de Madrid, el ciclo itinerante pasó por Ciudad de México y París. Las próximas ciudades estos próximos meses, serán Nueva York, Ámsterdam y Londres.