La Compañía Nacional de Danza finaliza su gira por China tras presentar el ballet 'Don Quijote' en varios festivales

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacional de Danza (CND) ha finalizado su gira por China, donde ha participado, con la versión del ballet 'Don Quijote' de José Carlos Martínez, en el Shanghai International Arts Festival (los pasados 18 y 19 de octubre) así como en la séptima temporada de la Beijing International Ballet Season (los días 24, 25 y 26 de octubre).

Las actuaciones han contado con el apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de España en China y del Instituto Cervantes, y han servido para estrechar los lazos culturales de España con el gigante asiático, demostrando que "el arte no tiene fronteras", como ha indicado la CND.

Entre las actividades complementarias, también destacan el acto celebrado en la embajada de España en China por el día de la Hispanidad y una charla encuentro protagonizada por su directora, Muriel Romero, en el Instituto Cervantes, que tuvieron lugar el 10 y 15 de octubre respectivamente.

Precisamente, Romero impartió los días 11 y el 15 de octubre sendas clases magistrales en las escuelas de ballet asociadas a los teatros en donde la Compañía Nacional de Danza ha representado 'Don Quijote'.