El Congreso pide al Gobierno crear una mesa interministerial para desbloquear el INAEM con la abstención del PP

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en el Auditorio Jorge Semprún, a 10 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado este martes una Proposición no de Ley (PNL), impulsada por el Grupo Parlamentario Mixto, para instar al Gobierno a constituir una mesa interministerial de trabajo destinada a desbloquear el cumplimiento de la Sentencia 113/2014 de la Audiencia Nacional sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, corregir la brecha salarial de género en el organismo y definir un complemento singular de puesto específico para su personal.

La iniciativa ha salido adelante con 17 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones, las del Partido Popular. El texto, firmado por la portavoz del Grupo Mixto, Ione Belarra, insta al Gobierno a constituir una mesa interministerial de trabajo integrada por representantes de los ministerios de Cultura; Transformación Digital y Función Pública; y Hacienda, además de la dirección del INAEM y representantes sindicales, con el objetivo de desbloquear la publicación efectiva de la RPT del organismo.

La proposición también reclama corregir la brecha salarial de género existente entre distintas secciones técnicas del INAEM y adaptar el sistema retributivo del organismo a las exigencias de transparencia salarial recogidas en la Directiva (UE) 2023/970, cuya fecha límite de transposición concluye el próximo 7 de junio de 2026.

Según recoge la iniciativa, la Sentencia 113/2014 de la Audiencia Nacional condenó a la Administración General del Estado a elaborar y publicar la RPT del personal laboral del INAEM, una resolución que, once años después, sigue sin ejecutarse. El texto atribuye esta situación a un "bloqueo administrativo estructural" entre los ministerios implicados.

Asimismo, la PNL plantea la creación de un Complemento Singular de Puesto específico para el personal del INAEM que permita reconocer las particularidades laborales del organismo, como la nocturnidad, la turnicidad, el trabajo en festivos o la disponibilidad para giras y montajes escénicos.

La iniciativa aprobada pide que el Gobierno remita al Congreso informes periódicos sobre el grado de cumplimiento de la sentencia, la evolución de la mesa interministerial y las medidas adoptadas para corregir la brecha salarial en el organismo cultural.

Por otro lado, la Comisión de Cultura ha aprobado impulsar la participación cultural de la infancia y la adolescencia en riesgo de vulnerabilidad. La iniciativa socialista ha salido adelante con 19 votos a favor, tres votos en contra y 14 abstenciones.

Otra de las iniciativas que se han debatido ha sido la relativo al reconocimiento y divulgación de la figura de la aristrócrata Beatriz Galindo 'La latina', maestra de Isabel la Católica y de las hijas de esta. La iniciativa de Vox ha sido rechazada tras obtener 19 votos en contra y 17 a favor.