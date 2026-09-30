El Congreso rechaza reprobar a Urtasun entre críticas de PP y Vox de "cancelación" cultural

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la ges - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) para reprobar al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, planteada por Vox que, junto al PP, ha criticado su "nefasta" gestión y su "sectarismo" al frente del departamento.

La iniciativa ha sido rechazada con 18 votos en contra, 14 abstenciones (PP) y tres a favor de Vox. En la defensa de la iniciativa, el diputado de Vox, José Ramírez, ha acusado a Urtasun de haber "prohibido, ilegalizado o cancelado" expresiones culturales que no encajan con su ideología y ha centrado parte de su intervención en la decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia.

"Solo ha conseguido que surjan premios nacionales de tauromaquia como setas, pero es una demostración palmaria de sectarismo", ha señalado.

Ramírez del Río ha sostenido que Urtasun representa una forma de entender la cultura según la cual, cuando "a una persona de derechas no le gusta alguna cosa, no va a verla", mientras que cuando "no le gusta una de izquierda, intenta prohibírsela a todo el mundo". "Es una muestra del totalitarismo de la izquierda actual", ha afirmado. Los problemas en los organismos culturales que dependen del ministerio, como el INAEM, no solo han seguido, sino que han evolucionado.

El diputado de Vox también ha centrado sus críticas en la gestión de los organismos dependientes del Ministerio, especialmente el INAEM, donde ha asegurado que los problemas "no solo han seguido, sino que han evolucionado en aumento". Asimismo, ha criticado que el anunciado cambio de modelo de gestión del INAEM haya sido retirado y ha reprochado al ministro que, después de más de tres años, no haya "una sola idea positiva llevada a la práctica".

En este punto, ha acusado además a Urtasun de falta de diligencia en el control del personal del Ministerio y ha aludido a informaciones televisivas sobre trabajadores que "fichan unos por otros" y personas que no acudirían a su puesto durante meses. En materia de patrimonio, el diputado de Vox ha criticado los recursos destinados a su conservación y ha contrapuesto los 72 millones de euros en tres años del 2% Cultural con las ayudas destinadas al patrimonio de Gaza y otras localidades palestinas. "La obligación de un ministro de Cultura español es atender y sostener el patrimonio español", ha defendido.

En conjunto, ha resumido su valoración señalando que se trata de "un Ministerio sin gestión, sin hitos destacables que atribuirse" y ha acusado a Urtasun de apropiarse de proyectos de ley iniciados por su antecesor, Miquel Iceta, además de "denostar a la cultura española y a muchos de sus representantes más destacados". "Consideramos que el ministro Urtasun debe ser reprobado y que no merece terminar la legislatura", ha concluido.

EL PP ACUSA A SÁNCHEZ Y SUMAR DEFIENDE A URTASUN

Frente a estas acusaciones, el diputado de Sumar, Nahuel González ha cuestionado que Vox pueda afirmar que Urtasun ha "prohibido, ilegalizado o cancelado" expresiones culturales. "Díganme una sola expresión cultural que Ernest Urtasun haya ilegalizado", ha reclamado. Sobre la tauromaquia, ha recordado que "sigue siendo legal en España" y que continúa protegida por la Ley 18/2013 como patrimonio cultural.

Además, González ha acusado a Vox de no presentar propuestas en materia cultural y ha puesto como ejemplo que el grupo no ha presentado enmiendas a la Ley de Cine. "No tienen ganas de trabajar en materia cultural. No aportan ninguna propuesta porque no les gusta la cultura, la odian, la consideran enemiga. Déjense de reprobaciones y pónganse a trabajar. Que aquí hace falta mucho trabajo legislativo en materia cultural", ha sostenido.

Por parte del PP, Manuel García Félix ha coincidido en denunciar una "nefasta gestión" de Urtasun y ha señalado entre los problemas del Ministerio la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, la "mala gerencia" de las instituciones culturales, la "inobservancia de compromisos europeos", el "mal reparto territorial de los recursos culturales", la "parálisis legislativa" y la falta de sensibilidad con el patrimonio y la identidad cultural.

El diputado 'popular' ha acusado al Gobierno de convertir la cultura en una "trinchera ideológica" y ha criticado una política cultural que, a su juicio, se reduce "al gesto, a la red social, a la lista de canciones de Spotify o al vídeo de TikTok de los libros que leen sus dirigentes". "La cultura no se tutela, no se coloniza y no se utiliza como arma política. Se protege, se impulsa y se deja respirar", ha defendido.

"La cultura pertenece a los españoles, pero no podemos olvidar que aquí hay una primera responsabilidad, y es que la idea de entregar el Ministerio de Cultura a Sumar fue de Pedro Sánchez. Por lo tanto, él tiene la responsabilidad última de lo que ahí ocurre", ha afirmado.

Finalmente, la diputada del PSOE Maribel García López ha rechazado la iniciativa de Vox, al considerar que la formación no plantea únicamente una reprobación al ministro, sino "una determinada idea de España, pequeña, uniforme y excluyente". La portavoz socialista ha defendido que revisar y contextualizar la historia no supone "borrarla" y ha reivindicado una España "plural, diversa, libre y democrática".

"España no es propiedad de ninguna ideología y la cultura española tampoco", ha concluido.