Consuelo Reyes, Premio Nacional de Circo: "Los animalistas no saben de lo que hablan y nos están perjudicando a todos"

La artista española Consuelo Reyes ha recibido "con mucho orgullo y satisfacción", y el mismo día de su cumpleaños, el Premio Nacional de Circo, dotado con 30.000 euros, y ha lamentado que "el tema de los animalistas en el circo", que "están metiendo la pata" y "no saben de lo que hablan", está perjudicando a "todo el arte circense".

"Yo nunca he trabajado en el circo con animales, pero solo con decir que mi trabajo es el circo la gente ya te mira mal. Tienes que excusarte y decir que no utilizas animales, y a mi no me da la gana", ha expresado en una conversación con Europa Press para añadir que "ella está muy orgullosa de su trabajo, de su familia, y de lo que han construido trabajando duramente".

"No tengo que avergonzarme ni decir si tengo animales o no, como si fueramos ladrones o asesinos. Estoy muy orgullosa de lo que hago y no tengo por que excusarme con nadie. Esto no me gusta y esta perjudicando a mucha gente", ha expresado.

En este sentido, ha añadido que "es necesario informarse primero" y que "la gente se estudie la normativa" para que "haya un control". "Ya está bien. Hay que dejar a la gente trabajar, están arruinando una categoría entera", ha denunciado.

Para ella, "el circo seguirá adelante" a pesar de "los problemas" puesto que en muchos sitios "se está modernizando bastante" y la gente "se acabará dando cuenta de lo que de verdad es este arte". "Es una pena, generaciones que se pierden una parte de cultura porque los padres no llevan a sus hijos al circo y hablan sin saber", ha señalado para indicar que, deberían ir "al menos una vez" a ver un espectáculo "de calidad" para que "luego digan lo que piensan".

En cualquier caso, Reyes, que lleva varios años viviendo en Italia, ha reiterado que recibir el premio ha sido para ella "una sorpresa enorme". "Han empezado a llegarme llamadas de España, algo raro, y yo pensaba que era por mi cumpleaños. No me imaginaba esto, tengo los pelos de punta", ha expresado.