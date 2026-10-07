Los creadores literarios piden que se refuerce la defensa de la libertad de expresión y los derechos de los escritores

La Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España (ACE) y PEN España - ACE

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España (ACE) y PEN España han firmado un convenio de colaboración con el fin de fortalecer la defensa de la libertad de expresión, proteger los derechos de los creadores e impulsar la visibilidad de escritoras, escritores, dramaturgos y traductores.

Así, este acuerdo, con una duración inicial de tres años prorrogables, une la representatividad nacional de ACE con la proyección y red global de PEN España.

Entre las medidas contempladas figuran la organización conjunta de jornadas y congresos, la difusión recíproca de sus actividades y ventajas en las cuotas de afiliación para los socios de ambas entidades.

Durante el acto, Manuel Rico, presidente de ACE, ha destacado la urgencia de defender los derechos de autor frente a las amenazas del autoritarismo y el uso no regulado de obras por parte de empresas tecnológicas.

Por su parte, Enrique Yeves, presidente de PEN España, ha subrayado el valor estratégico de este "frente común" para consolidar espacios seguros para la creación y el pensamiento libre.