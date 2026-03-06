Cultura adquiere 17 obras en ARCO para el Reina Sofía por 400.000 euros y el 64% de artistas son mujeres

Claudia Andujar, A sônia, (1971-2024) Videoinstalación con 3 proyecciones simultáneas - CLAUDIA ANDUJAR, 2024

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha adquirido en ARCO 2026 para el Museo Reina Sofía un total de 17 obras de 14 artistas, nueve de ellas mujeres, por valor de 402.760 euros. Así, el 64 % de artistas que firman las piezas adquiridas son mujeres y en su mayoría, del contexto español y de galerías españolas.

Así lo han destacado este viernes el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y el director del museo, Manuel Segade,, tras la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Reina Sofía reunida este viernes en ARCO.

Martí ha señalado que, en lo que va de 2026, el Ministerio de Cultura ha gastado ya más de 1,3 millones de euros, dentro de los cuales ya estaría computada la cantidad destinada a ARCO 2026, según han confirmado fuentes de su departamento. Asimismo, ha recordado que el año pasado se invirtieron un total de 3,6 millones de euros en adquisiciones para todos los museos estatales.

Tanto Martí como Segade han destacado el interés por incrementar el compromiso con la presencia de mujeres artistas en las Colecciones del Museo, que actualmente suponen el 15% de sus 27.000 fondos.

"Es un momento de señalar el arte español, de señalar las prácticas que nos interesan en la propia feria, de apoyar la visibilidad de las inversiones en el mercado, de señalar proyectos que creemos que son importantes para el futuro de la colección y líneas de trabajo que nos llevarán a un crecimiento futuro", ha apuntado Segade.

De los 14 artistas cuyas obras han sido adquiridas por el Ministerio de Cultura y el Museo Reina Sofía en ARCO 2026, ocho son españoles y seis de otros países (cuatro de ellos latinoamericanos).

Concretamente se trata de: Annette Messager, Claudia Andujar, Ester Chacón, La Ribot, Kapwani Kiwanga, Venuca Evanán, Amparo de la Sota, Ana Laura Aláez, María Alcaide, Pere Noguera, Oriol Vilanova, Ángel Bados, Joan Gelabert y Roberto Jacoby.

Las adquisiciones se han centrado sobre todo en arte español o en galerías españolas, atravesando un siglo de prácticas artísticas, con artistas que van desde los 34 años de María Alcaide (la más joven), hasta los 94 años de Claudia Andujar, según señala la pinacoteca.

Asimismo, apunta que la selección de adquisiciones se ha realizado teniendo en cuenta criterios como el mencionado de incrementar la presencia de mujeres en los fondos del Museo, además de cubrir aspectos inéditos o poco representados en las Colecciones, o complementar líneas de investigación que ya se trabajan como el arte de acción y la performance, el arte textil, el arte conceptual matérico o el arte relacional.

Además, según señala, se ha buscado completar algunos nombres fundamentales en el panorama del arte contemporáneo y no existentes todavía en las colecciones del Reina. La mayor parte de los artistas, nueve de los catorce (el 64%), no están representados en el Museo, es decir, entran por primera vez a formar parte de las Colecciones del Reina.