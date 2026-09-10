Cultura, las CCAA y la Policía rastrean los museos con oro y piedras preciosas para reforzar la seguridad ante robos

Lateral del MUVI acordonado por la Guardia Civil - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, las comunidades autónomas, la Policía Nacional y la Guardia Civil han mantenido este jueves una reunión de seguimiento en la que han abordado el mapa de museos que albergan un número significativo de objetos de oro, plata o piedras preciosas, con el fin de extremar la vigilancia ante la ola de robos en museos locales de España y del resto de Europa.

El encuentro, convocado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, ha reunido a los responsables de Cultura de las CC.AA y a la Brigada de Patrimonio Histórico con el objetivo de compartir datos sobre las "nuevas formas de operar" de los delincuentes y establecer "buenas prácticas" conjuntas de protección, según ha expresado el departamento que dirige Ernest Urtasun en un comunicado.

Esta estrategia responde al repunte de asaltos a recintos museísticos registrado durante este año. Recientemente, el ocurrido en el museo de Villena (Alicante), cuando se robó el Tesoro de Villena, o el del Museo de Albacete a finales de julio.

Ante este escenario, la Policía Nacional solicitó a la Dirección General un inventario de recintos --tanto estatales como autonómicos-- con piezas de alta cotización en metales y piedras preciosas, tanto en exposición como en depósitos, para "aumentar la alerta" y coordinar el refuerzo de la custodia.

Asimismo, los mandos policiales han trasladado pautas de actuación específicas para prevenir este tipo de sustracciones, alertando sobre un "cambio de perfil" en los ladrones y una generalización de estas metodologías delictivas en el ámbito europeo.

Así, el Ministerio ha confirmado que ya ha reforzado la seguridad en los museos que gestiona de forma directa. Sin embargo, cada comunidad autónoma tiene las competencias sobre sus propios centros, por lo que, según informa, la reunión ha servido para consolidar un canal de comunicación continuo y garantizar que todas las administraciones atiendan de forma homogénea las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.