Cultura celebrará en 2026 el centenario del Lyceum Club Femenino que tuvo socias como María de Maeztu o Victoria Kent

Lyceum Club Femenino que tuvo socias como María de Maeztu o Victoria Kent - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura celebrará a lo largo del año 2026 el centenario del Lyceum Club Femenino, un espacio pionero en la historia del asociacionismo femenino en España que tuvo entre sus socias a mujeres como María de Maeztu o Victoria Kent.

Con esta conmemoración, el departamento que dirige Ernest Urtasun quiere reivindicar el "legado social, cultural, profesional y político" de las cerca de 500 mujeres que lo constituyeron, hasta su disolución por la Guerra Civil.

Además de María de Maeztu o Victoria Kent, entre estas socias se encontraban también personalidades como Isabel Oyarzábal, María de la O Lejárraga, Trudy Graa, Zenobia Camprubí, Pilar de Zubiaurre o María Martos, entre muchas otras. Aunque algunas eran menos conocidas, Cultura también destaca su papel: Estrella Fontanals de Baldi, Elisa Soriano y Halma Angélico.

"En los salones del Lyceum Club Femenino se fomentaba el crecimiento profesional, cultural y educativo de las mujeres; se programaban conferencias de personalidades nacionales e internacionales, recitales, cursos y presentaciones de libros; y se promovían exposiciones monográficas de mujeres artistas. También fue un lugar para el debate, la reflexión y desarrollo personal y profesional de sus socias", explica el Ministerio.

Allí se reunieron las mujeres para discutir la estrategia en torno al sufragio femenino, llevado a las Cortes en 1931, y se impulsó la creación de la Casa de los Niños, orientada al cuidado y educación de la infancia trabajadora, y el Comité del Libro para el Ciego, para ofrecer apoyo y formación a personas con discapacidad visual. Entre los años 1926 y 1931 el Lyceum tuvo su sede en la Casa de las Siete Chimeneas, que actualmente es sede del Ministerio de Cultura.

Por eso, para la celebración de su centenario, se está preparando un programa de actividades comisariado por la investigadora Tània Balló Colell, con la asesoría científica de Carmen de la Guardia Herrero. Además, la conmemoración cuenta con la colaboración de dos instituciones vinculadas históricamente a la creación y desarrollo del Lyceum Club: la Fundación Ortega-Marañón, depositaria del legado histórico de la Residencia de Señoritas, dirigida por María de Maeztu; y el Instituto Internacional, en cuyo paraninfo se celebró la reunión de constitución del Lyceum Club Femenino.

Otras instituciones se sumarán al centenario, como es el caso de Correos, que lanzará durante 2026 un sello conmemorativo dedicado al Lyceum Club Femenino con el objetivo de subrayar los valores cívicos de la asociación y promover su conocimiento.

Una de las principales actividades que se desarrollarán para la celebración del centenario será la exposición en torno al Lyceum Club que tendrá lugar entre septiembre de 2026 y enero de 2027 en la Fundación Ortega-Marañón de Madrid.

Junto a esta exposición, se desplegará todo un programa cultural que incluirá encuentros y mesas redondas, conciertos, publicaciones y clubes de lectura y proyecciones. Se organizará un ciclo de cine en colaboración con Filmoteca Española y un proyecto de ficción sonora con el Centro Dramático Nacional, entre otras actividades.

Los trabajos en curso están permitiendo reunir el rastro documental del Lyceum Club, disperso en gran parte debido a su abrupto final en la Guerra Civil y el exilio de muchas de sus socias, como Ernestina de Champourcín, Zenobia Camprubí, María Rodrigo Bellido, Victoria Kent Siano y Matilde Muñoz, entre otras.