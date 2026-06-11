Cultura convoca el Premio de teatro para autores noveles 'Calderón de la Barca' dotado con 10.000 euros

Archivo - Representación teatral. - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Artes Escénicas y Músbica se ha convocado el premio para autores noveles 'Calderón de la Barca' correspondiente al año 2026 y dotado con 10.000 euros, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). El galardón tiene como finalidad reconocer el mérito en la creación dramatúrgica mediante la distinción de la obra teatral de autoría novel.

Podrán participar en la convocatoria del premio los autores noveles, tanto españoles como nacionales de otros Estados de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Se entiende por autoría novel a aquella persona que todavía no haya estrenado de forma pública más de una obra en circuitos de exhibición con rendimientos de taquilla.

Las personas participantes deberán presentar obras teatrales originales, cuya duración corresponda a la de un espectáculo dramático completo. No se admitirán piezas de teatro breve, ni adaptaciones, versiones o relecturas de textos previamente publicados o exhibidos públicamente ni aquellos premiados en otros concursos, ni públicamente, ni tampoco aquellos publicados en cualquier soporte o medio de difusión.

Asimismo, no podrán ser galardonadas aquellas obras que sean creadas de manera íntegra y exclusiva por inteligencia artificial generativa. Cada autor solicitante podrá participar en la convocatoria con una sola obra.