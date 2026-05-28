Cultura encarga un estudio sobre el perfil de los visitantes de museos estatales y adjudica 180.400 para realizarlo

Archivo - Fachada del Museo del Prado. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha adjudicado en 180.400 euros la elaboración de un estudio para conocer el perfil de los visitantes de los museos estatales, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La empresa que se encargará de realizar el estudio es Beta Group Services, que ha presentado la oferta más baja de las seis que optaron al concurso convocado por el Ministerio. El valor de la oferta de mayor coste ascendió a 206.620,6 euros.

En el año 2025, los museos estatales recibieron casi 2,9 millones de visitantes, una cifra inferior a la alcanzada en 2024 en la que se alcanzó el récord histórico con más de 3,1 millones de visitantes, según datos del Ministerio de Cultura.